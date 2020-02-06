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Зеленський звільнив Богдана
з посади керівника Офісу...

Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:10

Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента України.

Дивися повний текст Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу президента.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:10

Лучше поздно, чем никогда.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:46

Судя по биографии : Богдан бегает за теми, кто больше платит.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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