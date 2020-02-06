Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента України.
Дивися повний текст Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу президента.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 15:10
Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу...
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Дивися повний текст Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу президента.
Додано: Вів 11 лют, 2020 15:46
Судя по биографии : Богдан бегает за теми, кто больше платит.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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