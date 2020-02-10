Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто...

Додано: Сер 12 лют, 2020 05:04

yukhouse написав: Ничё не понятно. Что значит если Ничё не понятно. Что значит если

А что непонятного?Не понятно как в очередной раз эти хитросделанные "обули" все население?Для примера, если есть плита, тозаплатите за "доставку" минимум 36 кубов.Если, не дай бог, у вас стоит колонка (привет хрущевкам без ЦО и всем жителям Ужгорода, большей части Львова, и прочим, кто не имеет ЦГВП) - плиз, минимум за доставку 126 куб. м. Даже если вы не использывали тот газ.А если нет ЦО и в квартире (доме) котел (но вы, из-за дороговизны газа давно перешли на дрова, пелеты и прочие горючие в-ва) - милости просим оплатить за "доставку" 314 куб. метров газа.Доставка за газ по регионам, в среднем 0,9-1,2 грн за куб, с последующим повышением в 1,5 разаВсе для людей.Ну, а кто те люди - все мы их прекрасно знаем поименно