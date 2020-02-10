Постанову ухвалять у березні.
Дивися повний текст Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто його не споживає.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 00:24
Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто його не споживає.
Додано: Сер 12 лют, 2020 00:25
Ничё не понятно. Что значит если не пользовался год? А если не пользовался месяц, так чего я вам ушлепкам должен платить за этот месяц? Е..о не треснет? Когда мы вас г*** уже повесим на столбах на крещатике....придет время, будете просить пощады
Додано: Сер 12 лют, 2020 05:04
Re: Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто...
А что непонятного?
Не понятно как в очередной раз эти хитросделанные "обули" все население?
Для примера, если есть плита, то при условии отсутствия потребления природного газа заплатите за "доставку" минимум 36 кубов.
Если, не дай бог, у вас стоит колонка (привет хрущевкам без ЦО и всем жителям Ужгорода, большей части Львова, и прочим, кто не имеет ЦГВП) - плиз, минимум за доставку 126 куб. м. Даже если вы не использывали тот газ.
А если нет ЦО и в квартире (доме) котел (но вы, из-за дороговизны газа давно перешли на дрова, пелеты и прочие горючие в-ва) - милости просим оплатить за "доставку" 314 куб. метров газа.
Доставка за газ по регионам, в среднем 0,9-1,2 грн за куб, с последующим повышением в 1,5 раза
Все для людей.
Ну, а кто те люди - все мы их прекрасно знаем поименно
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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