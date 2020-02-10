Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто...

Додано: Сер 12 лют, 2020 07:45

Платить за распределение должны. Но цена должна рассчитываться на основании суммарной мощности (читай, потребления) установленных газовых приборов, а не измеренных или вмененных объемов потребления в прошлом. Есть плита/колонка/котел, значит ты можешь ее в любой момент включить и техническую возможность для этого распределяющая компания должна обеспечить. За это и платится. Насосы тут не нужны, газ сам течет в направлении от большего давления к меньшему.

А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)