Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто...

Додано: Чет 13 лют, 2020 10:25

_hunter написав: Gippo написав: Но за весь прошлый год я транспортировку уже давно оплатил, т.к. она входила в стоимость газа. Почему я сейчас должен платить за прошлый год? Но за весь прошлый год я транспортировкудавно оплатил, т.к. она входила в стоимость газа. Почему ядолжен платить за прошлый год?

Вы что-то недопоняли. Плата за транспортировку _в этом_ году. Вы что-то недопоняли. Плата за транспортировку _в этом_ году.

Смотрите.В прошлом году в частном доме я потребил (и полностью оплатил транспортировку) 1600 м³. С этого 2020 года вводят плату за транспортировку. Ок. В мае этого года я потреблю 3 куба. Что при тарифе 0.66 грн/м³ составит меньше двух гривен. Однако мне весь этот год ежемесячно будут выставлять по 90 гривен в месяц. Вы считаете эти расчеты правильными?А если, как собираются, еще в 2 раза поднимут тарифы, то я уже в мае только за доставку трех кубов заплачу 180 гривен.И это не считая стоимости самого газа, который обойдется мне в 20-25 гривен. Неплохо, да?Итого цена за 3 куба газа в мае (со всеми НДС, транспортировками и пр.) составит для меня больше 200 грн.