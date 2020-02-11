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Регулятор знизить плату за
розподіл газу для тих, хто...

Регулятор знизить плату за розподіл газу для тих, хто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 19:03

_hunter Если бы потребление было "константой",тогда так можно,но потребление РАЗНОЕ ,как можно прошлое применять к настоящему.Это как в гастрономе посчитать расход за прошлый год и применить этот расход к сегодняшней ситуации.Оплата только сейчас за сейчас это хоть логично.
bugalter
 
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