RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У "Київтеплоенерго" пояснили
збільшення сум у платіжках...

У "Київтеплоенерго" пояснили збільшення сум у платіжках...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:08

У "Київтеплоенерго" пояснили збільшення сум у платіжках...

Пропонуємо до обговорення:
Збільшення сум у платіжках пов'язане з температурою повітря та вартістю газу.

Дивися повний текст У \"Київтеплоенерго\" пояснили збільшення сум у платіжках за тепло (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93470
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:08

Наблюдается неутешительная тенденция: премьер Гончарук рассказывает об уменьшении, но ничего не делает для его введения, и контроля. Гройсман хоть постановление выдал о максимальном тарифе в 1400грн.
Технология отработана еще на дополнительной оплате за расширение газа.
Теплосети имели Гончарука ввиду, послали его, сговорились, и не уменьшают тариф.
И Теплоетям за это - ничего нет.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1190
З нами з: 12.12.14
Подякував: 105 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з... 1, 2
R2 » Вів 11 лют, 2020 19:41
13 777
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 20:13
uaprofi
У Нацбанку пояснили, чому зростає долар
R2 » Вів 04 лют, 2020 13:13
1 216
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лют, 2020 13:13
macho070707
Збільшення пенсійного віку визнали неконституційним 1, 2
R2 » Пон 27 січ, 2020 11:06
13 1425
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 15:23
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1166)
14.02.2020 10:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.