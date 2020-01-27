Збільшення сум у платіжках пов'язане з температурою повітря та вартістю газу.
Дивися повний текст У \"Київтеплоенерго\" пояснили збільшення сум у платіжках за тепло (інфографіка).
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:08
У "Київтеплоенерго" пояснили збільшення сум у платіжках...
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Дивися повний текст У \"Київтеплоенерго\" пояснили збільшення сум у платіжках за тепло (інфографіка).
Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:08
Наблюдается неутешительная тенденция: премьер Гончарук рассказывает об уменьшении, но ничего не делает для его введения, и контроля. Гройсман хоть постановление выдал о максимальном тарифе в 1400грн.
Технология отработана еще на дополнительной оплате за расширение газа.
Теплосети имели Гончарука ввиду, послали его, сговорились, и не уменьшают тариф.
И Теплоетям за это - ничего нет.
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