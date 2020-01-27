RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У "Київтеплоенерго" пояснили
збільшення сум у платіжках...

У "Київтеплоенерго" пояснили збільшення сум у платіжках...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:08

У "Київтеплоенерго" пояснили збільшення сум у платіжках...

Пропонуємо до обговорення:
Збільшення сум у платіжках пов'язане з температурою повітря та вартістю газу.

Дивися повний текст У \"Київтеплоенерго\" пояснили збільшення сум у платіжках за тепло (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93497
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:08

Наблюдается неутешительная тенденция: премьер Гончарук рассказывает об уменьшении, но ничего не делает для его введения, и контроля. Гройсман хоть постановление выдал о максимальном тарифе в 1400грн.
Технология отработана еще на дополнительной оплате за расширение газа.
Теплосети имели Гончарука ввиду, послали его, сговорились, и не уменьшают тариф.
И Теплоетям за это - ничего нет.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1194
З нами з: 12.12.14
Подякував: 105 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:14

Киев. Печерский район. Платежка за январь - тариф 1,6тыс.грн. Перерасчет/скидка/хоть что нибудь отсутствует. О чем говорит КП “Киевтеплоэнерго”???
degoff99
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:20

Киевтеплоэнерго это стрижка баранов
Домовые счетчики это виртуальная штука где они стоят кто их видит какие там показания?
Каждый год в конце октября на улице ноль в квартире +12
В начале апреля на улице +8 в квартире +25приоткрытых форточках
Эти деятели в21 веке не способны регулировать температуру теплоносителя
А зачем? Бараны заплатят
Так называемая горячая вода большую часть времени еле теплая
Деньги за Это платить нет никакого желания
А втюхивать и сьезжать я умею лучше их всех вместе взятых
hurrychek
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 13.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:52

Потому что Гладиолус.
p_a_l
 
Повідомлень: 2623
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:10

один сольдо плюс один сольдо будет пять сольдо...

по домовому счётчику "как бы поставили" вдвое больше тепла чем в грудні.
alexander_khirhyalan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 10.10.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 04:03

  alexander_khirhyalan написав:один сольдо плюс один сольдо будет пять сольдо...


Так манипуляция там в самом "базовом тарифе".

Как сам же этот аферист и признал, тариф был рассчитан исходя из стоимости газа еще в прошлом отопительном сезоне и в этом сезоне он не менялся. То есть, исходя из стоимости газа 8600.

Никаких 6235 грн в базе там и близко нет.
Поэтому, зная что в тарифе где-то 80% составляет именно стоимость газа и что сегодня стоимость газа 4277-4650 (+ НДС и + распределение), можно легко посчитать(даже "забыв" об их махинациях со стоимостью украинского газа, типа как импортного), что обоснованный тариф должен быть 5400-5700.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6252
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2927 раз.
Подякували: 1837 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 11:15

Пока Гончарук врет о снижении тарифов, они повышаются!
http://www.nerc.gov.ua/index.php/data/f ... /?id=48678
Гончарука - в відставку!
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1194
З нами з: 12.12.14
Подякував: 105 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з... 1, 2
R2 » Вів 11 лют, 2020 19:41
13 812
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2020 20:13
uaprofi
У Нацбанку пояснили, чому зростає долар
R2 » Вів 04 лют, 2020 13:13
1 216
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лют, 2020 13:13
macho070707
Збільшення пенсійного віку визнали неконституційним 1, 2
R2 » Пон 27 січ, 2020 11:06
13 1434
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 15:23
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81676)
15.02.2020 11:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.