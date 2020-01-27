Збільшення сум у платіжках пов'язане з температурою повітря та вартістю газу.
Дивися повний текст У \"Київтеплоенерго\" пояснили збільшення сум у платіжках за тепло (інфографіка).
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:08
У "Київтеплоенерго" пояснили збільшення сум у платіжках...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У \"Київтеплоенерго\" пояснили збільшення сум у платіжках за тепло (інфографіка).
Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:08
Наблюдается неутешительная тенденция: премьер Гончарук рассказывает об уменьшении, но ничего не делает для его введения, и контроля. Гройсман хоть постановление выдал о максимальном тарифе в 1400грн.
Технология отработана еще на дополнительной оплате за расширение газа.
Теплосети имели Гончарука ввиду, послали его, сговорились, и не уменьшают тариф.
И Теплоетям за это - ничего нет.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:14
Киев. Печерский район. Платежка за январь - тариф 1,6тыс.грн. Перерасчет/скидка/хоть что нибудь отсутствует. О чем говорит КП “Киевтеплоэнерго”???
Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:20
Киевтеплоэнерго это стрижка баранов
Домовые счетчики это виртуальная штука где они стоят кто их видит какие там показания?
Каждый год в конце октября на улице ноль в квартире +12
В начале апреля на улице +8 в квартире +25приоткрытых форточках
Эти деятели в21 веке не способны регулировать температуру теплоносителя
А зачем? Бараны заплатят
Так называемая горячая вода большую часть времени еле теплая
Деньги за Это платить нет никакого желания
А втюхивать и сьезжать я умею лучше их всех вместе взятых
Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:10
один сольдо плюс один сольдо будет пять сольдо...
по домовому счётчику "как бы поставили" вдвое больше тепла чем в грудні.
Додано: Суб 15 лют, 2020 04:03
Так манипуляция там в самом "базовом тарифе".
Как сам же этот аферист и признал, тариф был рассчитан исходя из стоимости газа еще в прошлом отопительном сезоне и в этом сезоне он не менялся. То есть, исходя из стоимости газа 8600.
Никаких 6235 грн в базе там и близко нет.
Поэтому, зная что в тарифе где-то 80% составляет именно стоимость газа и что сегодня стоимость газа 4277-4650 (+ НДС и + распределение), можно легко посчитать(даже "забыв" об их махинациях со стоимостью украинского газа, типа как импортного), что обоснованный тариф должен быть 5400-5700.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: Суб 15 лют, 2020 11:15
Пока Гончарук врет о снижении тарифов, они повышаются!
Гончарука - у відставку!
Додано: Суб 15 лют, 2020 15:45
Собрались любители шары. Рост тарифов у нас это естественный процес. Не может быть дёшево при таких потерях в сетях и старом жилом фонде.
Хочется подешевле, утепли дом, построй тепловой пункт и поставь счётчики.
Местная власть ни президенту и ни правительству не подчиняется и на 90% тарифы зависит от них. От их хозяйствености.
Обрадую за электроэнергию. Она будет повышается и сильно. Так как насиление оплачивает только приблизительно 30% от его цены на рынке на день вперёд. Денег на компенсацию разницы в тарифы скоро не будет. Гарантированный покупатель постепенно накапливается долги.
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