Работа, образование - в настоящее время

Долярчик написав:... я ще вставлю 5коп.про роботу... - роботи є ПОВНО!!! - АЛЕ..... але дешевої!!! - а з нормальною зарплатнею для людей без кваліфікації - НЕМА!!!
... скажете - то нехай ідуть вчаться....
- АЛЕ, якщо людині 40+ і якщо є сім'я, то їй немає коли вже вчитись, а потрібно якнайшвидше знайти роботу, щоб сім'я з голоду не здохла!!!
Нормальна зарплатня за некваліфіковану роботу - то оксюморон
Вчитись - це не обов'язково вступати до ВУЗу. В наш час вчитись треба безперервно, будувати відносини, в тому числі професійні, щоб не шукати некваліфіковану роботу, маючи сім' ю. Ніде за некваліфіковану роботу не заплатять "нормальну" зарплату, ніде в світі. Бо є попит і пропозиція на ринку праці, і некваліфіковану працю може запропонувати будь-хто.
Я вот тоже хотел сказать, как раз если тебе 40+ и у тебя уже есть семья, то учится новым специальностям как раз намного проще... Дома уже все устаканено, дети уже более менее самостоятельные, все все понимают, найти время всегда можно. У меня сейчас много знакомых (и я в том числе начинают повторно учиться - или что-то новое осваивать или повышать квалификацию, или просто "освежать" старые знания, так как многое меняется лет за 10). Faceless прав. В наше время учиться нужно постоянно. Было бы желание...
Amat написав:Я вот тоже хотел сказать, как раз если тебе 40+ и у тебя уже есть семья, то учится новым специальностям как раз намного проще... Дома уже все устаканено, дети уже более менее самостоятельные, все все понимают, найти время всегда можно.
Дети появляются и после 40 ))
Конечно. Но мы же говорим "в общем" о тех, кто хочет найти работу, а не о исключениях.
Amat написав:Faceless прав. В наше время учиться нужно постоянно.
Да ведь еще дедушка Ленин 100 лет назад призывал "учиться, учиться и учиться". Правда, он также предупреждал, что и кухарку нужно сперва научить управлять государством.Но мы ведь думали, что комик не чета какой-то кухарке, он же "человек вчёный, которому уже свет переворачивается вверх ногами, пардон,- вверх дыбом" (с). Кто ж знал...
...візьмемо умовного токаря(чи ще когось, тільки конкретно не придирайтесь саме до професії) пот він працював до 40, наче все було ок, але плавно ця професія ставала не потрібною..... і от настав той час, коли та умовна професія(чи інша) давала змогу ледь на хліб заробити.... - а вже 40+ і 2-3 дітей..... - що, тупо в Польщу на клубніку? - бо як тут вчитись, коли ти тиждень не попрацюєш - діти почнуть їсти вазонки?
п. с. ... як добре, що мені ще немає 40! .... і є "фінансова подушка безпеки"..... і вмію менш-більш нормально виконувати декілька будівельних професій....
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:... я ще вставлю 5коп.про роботу... - роботи є ПОВНО!!! - АЛЕ..... але дешевої!!! - а з нормальною зарплатнею для людей без кваліфікації - НЕМА!!!
... скажете - то нехай ідуть вчаться....
- АЛЕ, якщо людині 40+ і якщо є сім'я, то їй немає коли вже вчитись, а потрібно якнайшвидше знайти роботу, щоб сім'я з голоду не здохла!!!
... мене більше цікавить Ваша(та й інших) відповідь на виділене чорним...
Вчитись - це не обов'язково вступати до ВУЗу. В наш час вчитись треба безперервно, будувати відносини, в тому числі професійні, щоб не шукати некваліфіковану роботу, маючи сім' ю. Ніде за некваліфіковану роботу не заплатять "нормальну" зарплату, ніде в світі. Бо є попит і пропозиція на ринку праці, і некваліфіковану працю може запропонувати будь-хто.
Где нибудь, в Швеции, грузчик имеет 2-3 тыс. Программист не сильно больше. Думаю попита не сильно много на эту деятельность.
Долярчику: если человеку 40+ и у него нет минимальных средств, отложений, обеспечивающих на продолжительное время, чтобы семья не дохла с голода, то он зря прожил свою жизнь.
Долярчик написав:- АЛЕ, якщо людині 40+ і якщо є сім'я, то їй немає коли вже вчитись, а потрібно якнайшвидше знайти роботу, щоб сім'я з голоду не здохла!!!
... мене більше цікавить Ваша(та й інших) відповідь на виділене чорним...
Та все ж просто 1 Люди не народжуються 40-ка річними і з сімєю ,а раз так, то ця людина якось давала собі раду за часів злочинних бариг.. 2 Тепер при владі свої зелені, тому а - сорокарічний з сімєю визначає де найбільше голосів було віддано за зеленського б - хапає в охапку себе і сімю і негайно переміщається в те місце 3 так як там при владі всі свої...то ті хто за цих своїх голосували - отримають можливість безпроблемно прогодувати себе і свою сімю на посаді якогось зам міністра...чи кого там ще потрребують..
... так та людина буде що 5р. скитатись...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!