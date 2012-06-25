Работа, образование - в настоящее время

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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:14

  Faceless написав:
  Faceless написав:
Долярчик написав:... я ще вставлю 5коп.про роботу...
- роботи є ПОВНО!!! - АЛЕ..... але дешевої!!!
- а з нормальною зарплатнею для людей без кваліфікації - НЕМА!!!

... скажете - то нехай ідуть вчаться....

- АЛЕ, якщо людині 40+ і якщо є сім'я, то їй немає коли вже вчитись, а потрібно якнайшвидше знайти роботу, щоб сім'я з голоду не здохла!!!
Нормальна зарплатня за некваліфіковану роботу - то оксюморон


Вчитись - це не обов'язково вступати до ВУЗу. В наш час вчитись треба безперервно, будувати відносини, в тому числі професійні, щоб не шукати некваліфіковану роботу, маючи сім' ю.
Ніде за некваліфіковану роботу не заплатять "нормальну" зарплату, ніде в світі. Бо є попит і пропозиція на ринку праці, і некваліфіковану працю може запропонувати будь-хто.


Я вот тоже хотел сказать, как раз если тебе 40+ и у тебя уже есть семья, то учится новым специальностям как раз намного проще... Дома уже все устаканено, дети уже более менее самостоятельные, все все понимают, найти время всегда можно.
У меня сейчас много знакомых (и я в том числе начинают повторно учиться - или что-то новое осваивать или повышать квалификацию, или просто "освежать" старые знания, так как многое меняется лет за 10).
Faceless прав. В наше время учиться нужно постоянно.
Было бы желание...
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Долярчик написав:- АЛЕ, якщо людині 40+ і якщо є сім'я, то їй немає коли вже вчитись, а потрібно якнайшвидше знайти роботу, щоб сім'я з голоду не здохла!!!

А чем этот человек занимался в 40-?

Есть те которые в 40- ходили по кабакам и бабабм, а есть те, кто по институтам и библиотекам.

В итоге "маємо те шо маємо".
Не хотят люди напрягаться. Хотят все и сразу. А так можно только по праву рождения.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 10:46

  Patrick написав:
  Amat написав:Я вот тоже хотел сказать, как раз если тебе 40+ и у тебя уже есть семья, то учится новым специальностям как раз намного проще... Дома уже все устаканено, дети уже более менее самостоятельные, все все понимают, найти время всегда можно.

Дети появляются и после 40 ))



Конечно.
Но мы же говорим "в общем" о тех, кто хочет найти работу, а не о исключениях. :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:01

Amat можно учиться ради собственного развития (это идет на пользу всему человечеству), но если от этой учебы нет материальной выгоды-как тогда?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:06

  Amat написав:Faceless прав. В наше время учиться нужно постоянно.

Да ведь еще дедушка Ленин 100 лет назад призывал "учиться, учиться и учиться". Правда, он также предупреждал, что и кухарку нужно сперва научить управлять государством.Но мы ведь думали, что комик не чета какой-то кухарке, он же "человек вчёный, которому уже свет переворачивается вверх ногами, пардон,- вверх дыбом" (с). Кто ж знал...
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:11

Відповідаю всім!

...візьмемо умовного токаря(чи ще когось, тільки конкретно не придирайтесь саме до професії) пот він працював до 40, наче все було ок, але плавно ця професія ставала не потрібною..... і от настав той час, коли та умовна професія(чи інша) давала змогу ледь на хліб заробити....
- а вже 40+ і 2-3 дітей..... - що, тупо в Польщу на клубніку?
- бо як тут вчитись, коли ти тиждень не попрацюєш - діти почнуть їсти вазонки? :)

п. с.
... як добре, що мені ще немає 40! :D .... і є "фінансова подушка безпеки"..... і вмію менш-більш нормально виконувати декілька будівельних професій....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:20

  Faceless написав:
Долярчик написав:
Долярчик написав:... я ще вставлю 5коп.про роботу...
- роботи є ПОВНО!!! - АЛЕ..... але дешевої!!!
- а з нормальною зарплатнею для людей без кваліфікації - НЕМА!!!

... скажете - то нехай ідуть вчаться....

- АЛЕ, якщо людині 40+ і якщо є сім'я, то їй немає коли вже вчитись, а потрібно якнайшвидше знайти роботу, щоб сім'я з голоду не здохла!!!

... мене більше цікавить Ваша(та й інших) відповідь на виділене чорним... :?:

Вчитись - це не обов'язково вступати до ВУЗу. В наш час вчитись треба безперервно, будувати відносини, в тому числі професійні, щоб не шукати некваліфіковану роботу, маючи сім' ю.
Ніде за некваліфіковану роботу не заплатять "нормальну" зарплату, ніде в світі. Бо є попит і пропозиція на ринку праці, і некваліфіковану працю може запропонувати будь-хто.
Где нибудь, в Швеции, грузчик имеет 2-3 тыс. Программист не сильно больше. Думаю попита не сильно много на эту деятельность.

Долярчику: если человеку 40+ и у него нет минимальных средств, отложений, обеспечивающих на продолжительное время, чтобы семья не дохла с голода, то он зря прожил свою жизнь.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:33

  budivelnik написав:
  Долярчик написав:
Долярчик написав:- АЛЕ, якщо людині 40+ і якщо є сім'я, то їй немає коли вже вчитись, а потрібно якнайшвидше знайти роботу, щоб сім'я з голоду не здохла!!!
... мене більше цікавить Ваша(та й інших) відповідь на виділене чорним... :?:
Та все ж просто
1 Люди не народжуються 40-ка річними і з сімєю ,а раз так, то ця людина якось давала собі раду за часів злочинних бариг..
2 Тепер при владі свої зелені, тому
а - сорокарічний з сімєю визначає де найбільше голосів було віддано за зеленського
б - хапає в охапку себе і сімю і негайно переміщається в те місце
3 так як там при владі всі свої...то ті хто за цих своїх голосували - отримають можливість безпроблемно прогодувати себе і свою сімю на посаді якогось зам міністра...чи кого там ще потрребують..

... так та людина буде що 5р. скитатись... :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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