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Мінцифри представило варіанти
дизайну електронного...

Мінцифри представило варіанти дизайну електронного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 11:20

Мінцифри представило варіанти дизайну електронного...

Пропонуємо до обговорення:
Як і на водійських посвідченнях, діятиме QR-код для перевірки дійсності документа.

Дивися повний текст Мінцифри представило варіанти дизайну електронного паспорта громадянина України (фото).
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Еще бы сделали оффлайн режим работы, когда нет интернета...
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:09

Re: Мінцифри представило варіанти дизайну електронного...

Огромная площадь гуляет во всех вариантов.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:24

Ще б зробили електронний локументообіг на всю країну, або затвердили якісь стандарти обміну електронними документами між юридичними особами. А то 21 століття, а листи відправляються за допомогою Укрпошти із відміткою про отримання. Якщо відправити листа з електронним підписом за допомогою електронної пошти то підтвердження про доставку від сервера пошти не буде вважатися доказом в суді.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:56

А Вы думали это легко?
Заставлять баранов покупать то, что им не надо?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 12:59

  cannabis_ua написав:Ще б зробили електронний локументообіг на всю країну, або затвердили якісь стандарти обміну електронними документами між юридичними особами. А то 21 століття, а листи відправляються за допомогою Укрпошти із відміткою про отримання. Якщо відправити листа з електронним підписом за допомогою електронної пошти то підтвердження про доставку від сервера пошти не буде вважатися доказом в суді.

По этому поводу есть Решение ЕСПЧ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:02

  ol_zy написав:Еще бы сделали оффлайн режим работы, когда нет интернета...

1. Им нельзя платить З/П.
2. Им нельзя давать работу, близкую к госорганам.
3. Им нельзя подпускать к финансам и экономике.
- Пускай занимаются "бизнесом".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:18

А когда паспорт добавят в приложение, никто не встречал сроки?
sergiylfc
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:44

  sergiylfc написав:А когда паспорт добавят в приложение, никто не встречал сроки?

Писали что весной. Но там будет ID-карточка и загран. Обычного паспорта в виде книжки не будет.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:51

  Kudrjavuy написав:
  cannabis_ua написав:Ще б зробили електронний локументообіг на всю країну, або затвердили якісь стандарти обміну електронними документами між юридичними особами. А то 21 століття, а листи відправляються за допомогою Укрпошти із відміткою про отримання. Якщо відправити листа з електронним підписом за допомогою електронної пошти то підтвердження про доставку від сервера пошти не буде вважатися доказом в суді.

По этому поводу есть Решение ЕСПЧ.

Вот решение Верховного суда https://protocol.ua/ru/elektronniy_pidpis_(etsp)_e_obov_yazkovim_rekvizitom_elektronnogo_dokumenta/
А где решение ЕСПЧ?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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