|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 18 вер, 2025 19:49
Shaman написав:
варіантів інших немає - або НАТО, або США, або ще якась конфігурація.
Шаман натякає на ОДКБ
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40833
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1610 раз.
- Подякували: 2856 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Чет 18 вер, 2025 19:51
flyman написав:
ми ж пам"ятаєм вічне: "важливість кібербезпеки дещо перебільшена"
Просто забыли одну простую истину: самый надёжный носитель информации - бумага.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8861
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6478 раз.
- Подякували: 21649 раз.
-
-
Профіль
-
-
133
82
38
2
Додано: Чет 18 вер, 2025 21:57
pesikot написав: Shaman написав: Letusrock написав:
тобто хоч визнаєте що притулятись до НАТО було помилкою? Король голий, і плюс боїться наших обіймів як смерті
помилка в тому, що не притулилися вчасно. такі, як ви, розповідали про "адиннарот".
Вже жартують - це не Україну потрібно приймати в НАТО, а НАТО потрібно приймати в Україну )
до речі так, українська армія одна з найбільш боєздатних на поточний момент. й хто буде головним супротивником?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9843
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1652 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Чет 18 вер, 2025 22:36
Не читаю, не слежу.
Быстренько мне доложите оперативную обстановку:
Когда перемога
Когда падёт рф
Почему перекрывают дороги в Киеве с сегодняшнего дня, несколько десятков человек на каждой облаве
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5491
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 430 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 18 вер, 2025 22:44
Shaman написав:
..............
не платять на виробництві по 8 тис грн. там інші цифри
Конечно, нет.
Кто ж будет работать за 8000 грн.
Вы забыли?
У нас же разговор всё время шёл о зарплате в долларах.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36202
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5355 раз.
- Подякували: 4859 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 18 вер, 2025 23:01
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8660
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 290 раз.
- Подякували: 1010 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Чет 18 вер, 2025 23:05
Бетон написав:
Не читаю, не слежу.
Быстренько мне доложите оперативную обстановку:
Когда перемога
Когда падёт рф
Почему перекрывают дороги в Киеве с сегодняшнего дня, несколько десятков человек на каждой облаве
У вас опечатка в крайнем предложении. Пропущено слово ЛИШЬ между В КИЕВЕ и С СЕГОДНЯШНЕГО
-
serg1974
-
-
- Повідомлень: 926
- З нами з: 27.10.10
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 18 вер, 2025 23:32
Shaman написав: pesikot написав:
............
Вже жартують - це не Україну потрібно приймати в НАТО, а НАТО потрібно приймати в Україну )
до речі так, українська армія одна з найбільш боєздатних на поточний момент. й хто буде головним супротивником?
Угу.
И чего она будет стоить без западного
оружия?
Со своим
как-то не сложилось. Маловато. И многого просто нет.
Но у вас до сих пор сомнения:
Shaman написав: ЛАД написав:
.........
Зато у великій с/х державі ракеты на деревьях растут.
А БПЛА копают как картошку. Правда, только маленькие, типа fpv. Дальние точно не знаю. Наверно, на полях, как кукуруза.
це стара суперечка без кінця - що краще, мати нормальну їжу, може й без ракет в країні, чи отримувати рис пайками та дупу лопухом підтерти, але мати великі ракети. дехто з срср вважає, що лопух краще - корисніше для здоров'я
Правда, в 60-70-е с голоду никто не умирал и лопухом не подтирались, правда, на мерсах не разъезжали. Но "великі ракети" были. И не только. В результате на СССР никто нападать не решался.
Если вам лучше кататься на мерсах под обстрелами, то это ваш выбор. К сожалению, не только ваш.
Есть, правда, и другой вариант.
Можно обойтись и без ракет. Но тогда надо проводить более умную и аккуратную политику. Как внешнюю, так и внутреннюю. И не выдрючиваться (хотя бы не слишком сильно).
"Ласкаве теля двох маток ссе".
Кучма при всех его недостатках был всё-таки умный мужик.
В очередной раз могу напомнить опыт Финляндии после 1945 и до конца Союза. И на мерсах ездили, и без "великих ракет" обошлись.
Но вам же запрет продавцам говорить по-русски и незалежна церква важнее жизней и здоровья сотен тысяч сограждан уж не говоря о целости городов (в основном, южных и восточных).
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36202
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5355 раз.
- Подякували: 4859 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 18 вер, 2025 23:51
ЛАД а чого у вас так бомбануло по мовному питанню? Розумію що ви нац. меншина, але російськомовних в Україні ніколи не притісняли.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10170
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1470 раз.
- Подякували: 1875 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 19 вер, 2025 00:00
Успіх, в очередной раз - вам не надоело дурью маяться?
Никак не можете понять, что микроскопом гвозди не забивают?
А "не той вос", действительно, имеет значение.
В стране более, чем достаточно других людей, к кому можно предъявить ваши претензии.
Уже малость надоело. И даже не малость.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36202
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5355 раз.
- Подякували: 4859 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|126323
|
|
|1493
|311847
|
|
|6076
|995632
|
|