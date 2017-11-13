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Іноземці купили українських облігацій вже на 127...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:20
Пропонуємо до обговорення:
Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України за підсумками щотижневого аукціону виріс на 1,6 млрд грн, або на 1,3%, до 127 млрд грн.
Дивися повний текст Іноземці купили українських облігацій вже на 127 мільярдів гривень
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R2
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:20
И это всё нужно будет вернуть + %.
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:52
sena_2008atp написав:
И это всё нужно будет вернуть + %.
По курсу 50 будет не сложно.
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Gastarbaiter
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Вів 21 січ, 2020 16:13
GUD
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