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Іноземці купили українських
облігацій вже на 127...

Іноземці купили українських облігацій вже на 127...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:20

Іноземці купили українських облігацій вже на 127...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України за підсумками щотижневого аукціону виріс на 1,6 млрд грн, або на 1,3%, до 127 млрд грн.

Дивися повний текст Іноземці купили українських облігацій вже на 127 мільярдів гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:20

И это всё нужно будет вернуть + %.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:52

  sena_2008atp написав:И это всё нужно будет вернуть + %.

По курсу 50 будет не сложно.
Gastarbaiter
 
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