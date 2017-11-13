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Іноземці купили українських облігацій вже на 127...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:20
Пропонуємо до обговорення:
Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України за підсумками щотижневого аукціону виріс на 1,6 млрд грн, або на 1,3%, до 127 млрд грн.
Дивися повний текст Іноземці купили українських облігацій вже на 127 мільярдів гривень
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R2
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:20
И это всё нужно будет вернуть + %.
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:35
Да но в гривне....... Тут схема простая. Они СВОЮ валюту меняют на ГРИВНЮ, потом только покупают ОВГЗ. А дальше ОБВАЛИВАЕМ гривню раза в ДВА..... и они Валюты назад смогут купить в ДВА раза ниже...... Поэтому схема сработает только один Раз.
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sk001
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:52
sena_2008atp написав:
И это всё нужно будет вернуть + %.
По курсу 50 будет не сложно.
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:01
Волгарь написав: Gastarbaiter написав: sena_2008atp написав:
И это всё нужно будет вернуть + %.
По курсу 50 будет не сложно.
О, нет, судя по доходности, уже при курсе 28+ может начаться неконтролируемая продажа, которая вполне может превратиться в обвал.
Продажа кому? И каким боком это повлияет на расходы бюджета? Занимали 100 млрд. грн. - отдадут 100 млрд. грн. (плюс проценты, разумеется). А вот по какому курсу - это уже проблемы ̶л̶о̶х̶о̶в̶ инвесторов.
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 16:56
sk001 написав:
Да но в гривне....... Тут схема простая. Они СВОЮ валюту меняют на ГРИВНЮ, потом только покупают ОВГЗ. А дальше ОБВАЛИВАЕМ гривню раза в ДВА..... и они Валюты назад смогут купить в ДВА раза ниже...... Поэтому схема сработает только один Раз.
А если наше "незалежное" укрепит гривню раза в два???... А держатели потребуют оплаты?
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svetoch-10
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:18
sk001 написав:
Да но в гривне....... Тут схема простая. Они СВОЮ валюту меняют на ГРИВНЮ, потом только покупают ОВГЗ. А дальше ОБВАЛИВАЕМ гривню раза в ДВА..... и они Валюты назад смогут купить в ДВА раза ниже...... Поэтому схема сработает только один Раз.
Есть ОВГЗ и в долларах и евро.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:22
sk001 написав:
Да но в гривне....... Тут схема простая. Они СВОЮ валюту меняют на ГРИВНЮ, потом только покупают ОВГЗ. А дальше ОБВАЛИВАЕМ гривню раза в ДВА..... и они Валюты назад смогут купить в ДВА раза ниже...... Поэтому схема сработает только один Раз.
Преимущества ОВГЗ
Гарантия государства на 100% приобретенных ОВГЗ
Текущая доходность значительно превышает доходность на соответствующие депозиты
Отсутствует подоходный налог на доход, полученный от ОВГЗ
Возможность досрочной продажи ОВГЗ на вторичном рынке
Доход оплачивается в валюте. Возврат суммы инвестиций (по сроку) в валютные ОВГЗ осуществляется в валюте
Возможность получить кредит под залог ОВГЗ
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:23
sk001 написав:
Да но в гривне....... Тут схема простая. Они СВОЮ валюту меняют на ГРИВНЮ, потом только покупают ОВГЗ. А дальше ОБВАЛИВАЕМ гривню раза в ДВА..... и они Валюты назад смогут купить в ДВА раза ниже...... Поэтому схема сработает только один Раз.
Особенности при покупке/продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в долларах США и евро
Приобретение ОВГЗ, эмитированных в иностранной валюте, осуществляется в гривне по текущему курсу к иностранной валюте;
Выплата доходов в виде процентов осуществляется Министерством финансов в иностранной валюте;
При погашении ОВГЗ по сроку - погашение осуществляется в долларах США/евро;
При продаже клиентом облигаций до срока погашения — продажа осуществляется в гривне по текущему курсу к доллару США/евро.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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GUD
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