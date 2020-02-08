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Українців переведуть на мінімальні пенсії: що потрібно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 лют, 2020 08:57
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила нардеп від “Слуги народу” Галина Третьякова.
Дивися повний текст Українців переведуть на мінімальні пенсії: що потрібно знати майбутнім пенсіонерам
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Додано: Суб 15 лют, 2020 08:57
Неприкрытый геноцид......
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