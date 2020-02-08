RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українців переведуть на
мінімальні пенсії: що потрібно...

Українців переведуть на мінімальні пенсії: що потрібно...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:57

Українців переведуть на мінімальні пенсії: що потрібно...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила нардеп від “Слуги народу” Галина Третьякова.

Дивися повний текст Українців переведуть на мінімальні пенсії: що потрібно знати майбутнім пенсіонерам.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93495
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:57

Неприкрытый геноцид......
svetoch-10
 
Повідомлень: 285
З нами з: 21.12.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Потрібно змусити людей читати документи: експерт про...
R2 » П'ят 14 лют, 2020 07:34
3 220
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 лют, 2020 15:10
cannabis_ua
Коли пенсії недостатньо: де знайти роботу людям у віці
R2 » Суб 08 лют, 2020 14:46
6 1274
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2020 20:04
Marketolog
Майже 10% ВВП: у Нацбанку повідомили, скільки потрібно...
R2 » Пон 10 лют, 2020 09:20
2 143
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2020 09:59
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17473)
15.02.2020 09:01
EximBonus Bot (1175)
15.02.2020 09:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.