Українців переведуть на мінімальні пенсії: що потрібно...

Додано: Чет 20 лют, 2020 05:24

cannabis_ua написав: oobnavko написав: Я инвалид второй группы а пенсия у меня не 2641 как там написано а всего 1638 ,Как мне кажется меня бурят.Я имею 23,5 года трудового стажа официального ,но чем я виноват что только сдал смену и у меня случился тяжёлой формы инфаркт перенес 17 приступов ,уже умирал, но Слава Богу Он меня оставил ещё жить, а пенсию платят по инвалидности не такую как здесь написали а всего1638 грн,Где правда???. Я инвалид второй группы а пенсия у меня не 2641 как там написано а всего 1638 ,Как мне кажется меня бурят.Я имею 23,5 года трудового стажа официального ,но чем я виноват что только сдал смену и у меня случился тяжёлой формы инфаркт перенес 17 приступов ,уже умирал, но Слава Богу Он меня оставил ещё жить, а пенсию платят по инвалидности не такую как здесь написали а всего1638 грн,Где правда???.

Нет правды.

В СМИ втирают что в пенсионном фонде нет денег из-за старения населения и это общемировая тенденция и т.д. и т.п.

Но если речь идет о пенсии по инвалидности или спецпенсии или рассматривается досрочный выход на пенсию, то какого ... правительство пытается возложить эти обязательства на пенсионный фонд? Эти обязательства должен покрывать бюджет страны.

А так как бюджет нормально справляется даже с дотированием кинематографа и создании загадочных министерств, то выходит что в бюджете денег завались и можно спокойно повышать такие пенсии.

Вы как физлицо можете обратиться к правительству - почему нет денег в бюджете на пенсии по инвалидности?

p.s.

Не нужно смешивать солидарную пенсионную систему с обязательствами государства. Нет правды.В СМИ втирают что в пенсионном фонде нет денег из-за старения населения и это общемировая тенденция и т.д. и т.п.Но если речь идет о пенсии по инвалидности или спецпенсии или рассматривается досрочный выход на пенсию, то какого ... правительство пытается возложить эти обязательства на пенсионный фонд? Эти обязательства должен покрывать бюджет страны.А так как бюджет нормально справляется даже с дотированием кинематографа и создании загадочных министерств, то выходит что в бюджете денег завались и можно спокойно повышать такие пенсии.Вы как физлицо можете обратиться к правительству - почему нет денег в бюджете на пенсии по инвалидности?p.s.Не нужно смешивать солидарную пенсионную систему с обязательствами государства.

Я продолжу, частично это будет ответом на Ваш пост.1. Когда-то, в конце 90-х или уже начале 00-х, дабы вытащить пенсии из задницы, были введены сначала сборы в ПФУ за продажу валюты. Это дало колоссальный приток денег в ПФУ. Правительству это понравилось и оно ввело такие сборы на массу всякой всячины - мобильная связь, недвига, авто, ювелирка и тд. Потом с валюты сняли, потому как это породило дополнительный интерес к развитию черного валютного рынка, а на все остальное - оставили. Что примечательно - эти отчисления ...или правильней сказать - сборы, поступали на отдельный спецсчет в ПФУ, с которого они шли ...нет, не на повышение пенсий, а на счета госказначейства, в Бюджет. Сначала этим дотировали дефицит Бюджета, а потом такой порядок просто оставили. Происходит ли это по сей день - сказать не могу, уже не в курсе. Но судя по тому, что никаких существенных изменений в размерах пенсий не происходило, то очевидно что так и осталось. Это огромные суммы. Какие сейчас - не знаю. Но почему так происходит? Почему, вместо того, чтобы направить сразу пенсии из ПФУ на выплату пенсий, сначала ПФУ загоняет бабло в Бюджет, а потом из этого Бюджета идет "щедрая" подачка в виде дотаций? Ответа, на этот вопрос у меня нет. Но есть догадка. Если бюджет ПФУ будет не дотационный, то под каким соусом, крича "МВФ требует!", повышать пенсионный возраст? Как продвигать идею негосударственных ПФ, которые могут так-же легко в один момент испариться, как в свое время испарились "Дома Селенга", МММ и прочие "Хопер Инвесты". Но кто-то на этом сделал состояния и планирует повторить эту схему. Страна такая.едем дальше.2. Опять-же последних новостей у меня нет, но речь пойдет о временах зайчука, но судя по тому, что среднее звено - те-же лица что и ранее, то схемы работают.Итак. Как я писал ранее, суммы денег поступающих в ПФУ, напрямую зависят от числа плательщиков в ПФУ. Это верно как для страны в целом так и для отдельного предприятия, которое выступает "налоговым агентом". То есть, не предприятие платит в ПФУ, а каждый работающий из своей зарплаты. На предприятие лишь возложена функция "удержать из зарплаты и перевести на счет ПФУ". И вот тут появляется явновидимая закономерность - большое количество плательщиков в ПФУ соответствует большому количеству работников. А какие предприятия могут похвастаться большим числом наемных работников? Пиццерии? Нет. МОжет сапожные мастерские или пресловутые АЙ_ТИ? Нет.Наибольшим числом наемных работников характерны предприятия государственной и коммунальной формы собственности и предприятия наших "дорогих" олигархфренов, ...которые некогда и были коммунальными и госпредприятиями.И тут тоже странная закономерность. Финансирование госпредприятий происходит из Бюджета и всю прибыль предприятия отправляют в Бюджет. То есть, фактически такого рода предприятия сами не распоряжались деньгами. Когда надо было выплатить большие суммы, то платежи осуществляет госказначейство. И что происходит - госказначейство регулярно делает платежи с существенным опозданием. А это автоматически накладывает на предприятия штрафы, пени и пр санкции. В результате, каждый месяц госзаводы ВЫНУЖДЕНЫ платить многомиллионные штрафы в ПФУ. Это ГОСУДАРСТВЕННЫЕ деньги! Зачем это нужно? Я вижу двух зайцев - первое, это скрытые вливания в ПФУ, а второе кажется более весомым - рисуется "убыточность" таких предприятий для дальнейшей прихватизации. Это старая как мир схема загона в разряд "финансово неэффективных".А что-же бывшие госпредприятия с уже сменившимся собственником?А тут тоже не все просто - суммы то огромные и есть огромный соблазн "порешать вопрос". И он решался. Не без помощи ПФУ и судов. Контролируемый процесс, когда за просроч1енные платежи и штрафные санкции ПФУ подает в суд на предприятие олигарха, в зависимости от локации, руководитель регионального управления ПФУ вызывает юриста и отправляя в суд звучит фраза "Этот суд не надо выигрывать". Дальше суд выносит решение в пользу ответчика и сумма задолженности по ПФУ просто списывается решением суда. Все! Государство, лишившееся в свое время источника дохода в Бюджет от хоздеятельности предприятия лишило и ПФУ поступлений через такую несложную схему.Это прихватизация по-украински.