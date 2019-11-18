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Українців переведуть на мінімальні пенсії: що потрібно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 лют, 2020 10:11
rjkz
"Есть еще проблематика - где "теряет" деньги ПФУ? и как сказываются на пенсиях отчисления в ПФУ от продажи валюты, ювелирки, недвиги., авто и тд.
Но букофф уже много, если это кого-то заинтересовало - дайте знать, продолжу."
Продолжайте. Изложение интересное.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Додано: Нед 16 лют, 2020 10:35
valera2011 написав:
А при нехватке стажа размер социальной помощи равен минимальной пенсии? Тогда смысл стажа? Что 15лет и соцпомощь, что 28 лет и минимальная пенсия. Или я чего-то не понимаю?
Если допустим убрать из пенсионного фонда (перевести на выплату из бюджета) выплаты спецпенсий и минимальных пенсий, то есть перевести всех, кто на пенсию практически ничего не платил, платил минимально или не успел выплатить - на выплаты из бюджета. То пенсионного фонда хватит оставшимся?
Или эксперемент:
1) Взять полную сумму поступлений в пенсионный фонд (без дотаций).
2) Посчитать выплаты, каждому пенсионеру исключительно по взносам (с учетом инфляции) в пенсионный фонд в зависимости от доли сумарного взноса.
3) Все кто по итогам вышеуказанного подсчета оказался ниже прожиточного минимума - высчитать дотацию из бюджета, туда доватить и всякого рода льготников и тех кто на спецпенсии.
4) Обнародовать результаты рассчета.
Просто уже на сегодняшний день повышают в основном минимальную пенсию и те кто всю жизнь вкалывал и делал выплаты в пенсионный имеют лишь незначительную разницу от тех кто сидит на минималке.
Смысла платить в пенсионный с текущим законодательством - нет.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Додано: Нед 16 лют, 2020 13:23
Я не понял вопрос по поводу повышения пенсионного возраста решён в конституционном суде окончательно и пересмотру не подлежит какое ещё повышение?
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kretovandrey77
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Додано: Нед 16 лют, 2020 15:18
Мне 44. В свое время отработал вредность, что бы выйти на пенсию в 50.
Иии?, Что теперь с моими планами на пенсионный возраст???
Опять на е пали?
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Додано: Нед 16 лют, 2020 15:30
И ещё. Есть статистика? Какой% из пенсионного фонда идёт на обслуживания самого пенсионного фонда? Зарплаты, премии, содержание обслуживания пенсионного фонда?
Ходят слухи, что из суммы налога на пенсию, около половины идёт не пенсионерам, а тем кто их обслуживает. Правда?
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Додано: Нед 16 лют, 2020 17:40
вы то явно до 2030года не доживете, вас народ убьет, само чмо живет на 300тыс в неделю, а пенсионер должен выпрашивать сраные 2 тысячи.Позор Украины
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rock_mozga
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Додано: Нед 16 лют, 2020 18:27
Я инвалид второй группы а пенсия у меня не 2641 как там написано а всего 1638 ,Как мне кажется меня бурят.Я имею 23,5 года трудового стажа официального ,но чем я виноват что только сдал смену и у меня случился тяжёлой формы инфаркт перенес 17 приступов ,уже умирал, но Слава Богу Он меня оставил ещё жить, а пенсию платят по инвалидности не такую как здесь написали а всего1638 грн,Где правда???.
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oobnavko
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Додано: Пон 17 лют, 2020 12:39
oobnavko написав:
Я инвалид второй группы а пенсия у меня не 2641 как там написано а всего 1638 ,Как мне кажется меня бурят.Я имею 23,5 года трудового стажа официального ,но чем я виноват что только сдал смену и у меня случился тяжёлой формы инфаркт перенес 17 приступов ,уже умирал, но Слава Богу Он меня оставил ещё жить, а пенсию платят по инвалидности не такую как здесь написали а всего1638 грн,Где правда???.
Нет правды.
В СМИ втирают что в пенсионном фонде нет денег из-за старения населения и это общемировая тенденция и т.д. и т.п.
Но если речь идет о пенсии по инвалидности или спецпенсии или рассматривается досрочный выход на пенсию, то какого ... правительство пытается возложить эти обязательства на пенсионный фонд? Эти обязательства должен покрывать бюджет страны.
А так как бюджет нормально справляется даже с дотированием кинематографа и создании загадочных министерств, то выходит что в бюджете денег завались и можно спокойно повышать такие пенсии.
Вы как физлицо можете обратиться к правительству - почему нет денег в бюджете на пенсии по инвалидности?
p.s.
Не нужно смешивать солидарную пенсионную систему с обязательствами государства.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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cannabis_ua
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Додано: Чет 20 лют, 2020 05:24
cannabis_ua написав: oobnavko написав:
Я инвалид второй группы а пенсия у меня не 2641 как там написано а всего 1638 ,Как мне кажется меня бурят.Я имею 23,5 года трудового стажа официального ,но чем я виноват что только сдал смену и у меня случился тяжёлой формы инфаркт перенес 17 приступов ,уже умирал, но Слава Богу Он меня оставил ещё жить, а пенсию платят по инвалидности не такую как здесь написали а всего1638 грн,Где правда???.
Нет правды.
В СМИ втирают что в пенсионном фонде нет денег из-за старения населения и это общемировая тенденция и т.д. и т.п.
Но если речь идет о пенсии по инвалидности или спецпенсии или рассматривается досрочный выход на пенсию, то какого ... правительство пытается возложить эти обязательства на пенсионный фонд? Эти обязательства должен покрывать бюджет страны.
А так как бюджет нормально справляется даже с дотированием кинематографа и создании загадочных министерств, то выходит что в бюджете денег завались и можно спокойно повышать такие пенсии.
Вы как физлицо можете обратиться к правительству - почему нет денег в бюджете на пенсии по инвалидности?
p.s.
Не нужно смешивать солидарную пенсионную систему с обязательствами государства.
Я продолжу, частично это будет ответом на Ваш пост.
1. Когда-то, в конце 90-х или уже начале 00-х, дабы вытащить пенсии из задницы, были введены сначала сборы в ПФУ за продажу валюты. Это дало колоссальный приток денег в ПФУ. Правительству это понравилось и оно ввело такие сборы на массу всякой всячины - мобильная связь, недвига, авто, ювелирка и тд. Потом с валюты сняли, потому как это породило дополнительный интерес к развитию черного валютного рынка, а на все остальное - оставили. Что примечательно - эти отчисления ...или правильней сказать - сборы, поступали на отдельный спецсчет в ПФУ, с которого они шли ...нет, не на повышение пенсий, а на счета госказначейства, в Бюджет. Сначала этим дотировали дефицит Бюджета, а потом такой порядок просто оставили. Происходит ли это по сей день - сказать не могу, уже не в курсе. Но судя по тому, что никаких существенных изменений в размерах пенсий не происходило, то очевидно что так и осталось. Это огромные суммы. Какие сейчас - не знаю. Но почему так происходит? Почему, вместо того, чтобы направить сразу пенсии из ПФУ на выплату пенсий, сначала ПФУ загоняет бабло в Бюджет, а потом из этого Бюджета идет "щедрая" подачка в виде дотаций? Ответа, на этот вопрос у меня нет. Но есть догадка. Если бюджет ПФУ будет не дотационный, то под каким соусом, крича "МВФ требует!", повышать пенсионный возраст? Как продвигать идею негосударственных ПФ, которые могут так-же легко в один момент испариться, как в свое время испарились "Дома Селенга", МММ и прочие "Хопер Инвесты". Но кто-то на этом сделал состояния и планирует повторить эту схему. Страна такая.
едем дальше.
2. Опять-же последних новостей у меня нет, но речь пойдет о временах зайчука, но судя по тому, что среднее звено - те-же лица что и ранее, то схемы работают.
Итак. Как я писал ранее, суммы денег поступающих в ПФУ, напрямую зависят от числа плательщиков в ПФУ. Это верно как для страны в целом так и для отдельного предприятия, которое выступает "налоговым агентом". То есть, не предприятие платит в ПФУ, а каждый работающий из своей зарплаты. На предприятие лишь возложена функция "удержать из зарплаты и перевести на счет ПФУ". И вот тут появляется явновидимая закономерность - большое количество плательщиков в ПФУ соответствует большому количеству работников. А какие предприятия могут похвастаться большим числом наемных работников? Пиццерии? Нет. МОжет сапожные мастерские или пресловутые АЙ_ТИ? Нет.
Наибольшим числом наемных работников характерны предприятия государственной и коммунальной формы собственности и предприятия наших "дорогих" олигархфренов, ...которые некогда и были коммунальными и госпредприятиями.
И тут тоже странная закономерность. Финансирование госпредприятий происходит из Бюджета и всю прибыль предприятия отправляют в Бюджет. То есть, фактически такого рода предприятия сами не распоряжались деньгами. Когда надо было выплатить большие суммы, то платежи осуществляет госказначейство. И что происходит - госказначейство регулярно делает платежи с существенным опозданием. А это автоматически накладывает на предприятия штрафы, пени и пр санкции. В результате, каждый месяц госзаводы ВЫНУЖДЕНЫ платить многомиллионные штрафы в ПФУ. Это ГОСУДАРСТВЕННЫЕ деньги! Зачем это нужно? Я вижу двух зайцев - первое, это скрытые вливания в ПФУ, а второе кажется более весомым - рисуется "убыточность" таких предприятий для дальнейшей прихватизации. Это старая как мир схема загона в разряд "финансово неэффективных".
А что-же бывшие госпредприятия с уже сменившимся собственником?
А тут тоже не все просто - суммы то огромные и есть огромный соблазн "порешать вопрос". И он решался. Не без помощи ПФУ и судов. Контролируемый процесс, когда за просроч1енные платежи и штрафные санкции ПФУ подает в суд на предприятие олигарха, в зависимости от локации, руководитель регионального управления ПФУ вызывает юриста и отправляя в суд звучит фраза "Этот суд не надо выигрывать". Дальше суд выносит решение в пользу ответчика и сумма задолженности по ПФУ просто списывается решением суда. Все! Государство, лишившееся в свое время источника дохода в Бюджет от хоздеятельности предприятия лишило и ПФУ поступлений через такую несложную схему.
Это прихватизация по-украински.
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