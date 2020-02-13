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Мінфін розглядає зниження
ставки на доходи фізосіб

Мінфін розглядає зниження ставки на доходи фізосіб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:07

Мінфін розглядає зниження ставки на доходи фізосіб

Пропонуємо до обговорення:
Мінфін аналізує можливість зниження ПДФО до 15%

Дивися повний текст Мінфін розглядає зниження ставки на доходи фізосіб.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:08

не рассматривать надо ,а принимать.
в первую очередь отменить налог на войну.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:59

Позитивчик.
Особливо податок на доходи, який застосовується на депозити це абсурд.
Зараз будуть кричати що так у всьому світі, тоді не логічно що до ОВДП він не застосовується.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:29

3.4 мільярди? це не замало?
slavkomitrych
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:56

Повністю підтримую ініціативу Мінфіну по зниженню ПДФО і ПДВ, і одночасному введенню податку в 10% ПВДДПОТ (податок на ведення диверсійної діяльності для повернення окупованих територій).
awant
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:13

awant

10% ПВДДПОТ??? Подскажите, что это за налог.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:19

cнижение ставок налогов возможно ТОЛЬКО при расширении базы налогообложения.
поэтому когда начнут взимать налоги с таксистов, парикмах_еров, строителей и тд, тогда Минфин даст добро на снижение НДФЛ и ПДВ. Так что сильно не обольщайтесь.
Более того, сначала произойдет расширение базы налогообложения и лишь потом снижение ставок. Именно такая сейчас модель рассматривается
fishman
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:28

  Галина441 написав:awant

10% ПВДДПОТ??? Подскажите, что это за налог.

Это не налог, это болезнь головного мозга.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:43

  slavkomitrych написав:3.4 мільярди? це не замало?

Ні - це статистика.
Мало хто в цій державі легально працює, тому і податок такий.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:48

Re: Мінфін розглядає зниження ставки на доходи фізосіб

slavkomitrych: "3.4 мільярди? це не замало?"
Ви праві. 3.4 мільярди - це дезінформація. Бо, насправді, у 100 разів більше.
Держава не має розголошувати пересічним про свої доходи, щоб не спровокувати незадоволення.
awant
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