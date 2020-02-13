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Мінфін розглядає зниження ставки на доходи фізосіб
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 лют, 2020 16:08
Минималку надо прекратить облагать, там нечего облагать, это на уровне выживания, и людей с проблемами со здоровьем освободить от налогово, потому что это добивание в условиях полного отсутствия бесплатной медицины в стране.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 16:09
А ментов 38-летних лишить пенсии до наступления 60 лет.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 16:22
вроде ж только собирались подымать в 36 и 54%??
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Додано: Вів 18 лют, 2020 09:43
Спасибо Минфин и ПОКЛОН ДО ЗЕМЛИ ! а 12 %не хватит ? А ПОТОРА военные ПУСТЬ С ОЛИГАРХОВ БЕРУТ ! Особенно с ,, бывших ,, донецких .
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