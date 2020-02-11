|
|
|
У Слузі народу розповіли, коли запрацює страхова медицина
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:05
Пропонуємо до обговорення:
Медична страховка буде покривати те, що не увійшло в гарантований державою обсяг безоплатної медичної допомоги.
Дивися повний текст У Слузі народу розповіли, коли запрацює страхова медицина
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93506
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:06
Через два года вымрут эта мед. страховка будет не нужна.
-
viktor19025625
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 14.03.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|