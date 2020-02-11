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У Слузі народу розповіли, коли
запрацює страхова медицина

У Слузі народу розповіли, коли запрацює страхова медицина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:05

У Слузі народу розповіли, коли запрацює страхова медицина

Пропонуємо до обговорення:
Медична страховка буде покривати те, що не увійшло в гарантований державою обсяг безоплатної медичної допомоги.

Дивися повний текст У Слузі народу розповіли, коли запрацює страхова медицина.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:06

Через два года вымрут эта мед. страховка будет не нужна.
viktor19025625
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