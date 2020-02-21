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Народный рейтинг дебетовых карт
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:14
До этого времени мы делали только рейтинги кредиток.
Но жизнь не стоит на месте, и общественность требует сравнить и депозитные карты.
А поэтому... в планах на ближайшее будущее сделать рейтинг депозитных карт.
И вот здесь решили сработать немного по-другому. И вместо того, чтобы получить реакцию на уже готовый рейтинг, начать с того, что посоветоваться с опытными форумчанами:
1. Какие карты включить
2. Какие критерии для оценки использовать
Принципы отбора будут следующими:
1. Карта должна быть чисто дебетовой. Т.е. если на карту можно установить кредлимит, мы ее уже не рассматриваем. Например, от Привата пойдет КДВ, а не Универсалка, которая тоже может быть в дебетовом виде.
2. Карта должна быть доступна "с улицы". Т.е. для всех. Если карты выдаются только под зарплатный проект или под депозит, мы их не рассматриваем.
Впрочем, "под депозит", возможно, включим (но в другой рейтинг).
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ShtormK
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Додано: Пон 17 лют, 2020 11:23
Под дебетовые карты попадают также:
— виртуальные и/или цифровые карты,
— валютные карты, например, приватовская Уни в валюте идёт без кредлима?
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MASolomko
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Додано: Пон 17 лют, 2020 11:27
1. Будем брать только гривневые.
2. От каждого банка будем брать по одной карте. Самой простой (нижнего уровня/класса).
3. Только те, где есть физический пластик.
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ShtormK
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Додано: Пон 17 лют, 2020 11:36
Вообще, валютные карты можно будет выделить в отдельный рейтинг, но первоначальный будет исключительно для гривневых карт.
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ShtormK
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Додано: Пон 17 лют, 2020 14:27
Ну, не знаю. Очень спорно.
Та же Вика - прекрасно работает как дебетка.
Надо делить не на дебетки/кредитки, а на КПД, на выхлоп. Под конкретные задачи.
Например:
- лучшие карты для оплаты коммуналки
- лучшие карты для хранения свободных средств
- лучшие карты для получения кешбека
и тд
А деление на дебетки/кредитки - это весьма условно и вторично.
Имхо
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mustbe
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Додано: Вів 18 лют, 2020 09:42
mustbe написав:
Ну, не знаю. Очень спорно.
Та же Вика - прекрасно работает как дебетка.
Надо делить не на дебетки/кредитки, а на КПД, на выхлоп. Под конкретные задачи.
Например:
- лучшие карты для оплаты коммуналки
- лучшие карты для хранения свободных средств
- лучшие карты для получения кешбека
и тд
А деление на дебетки/кредитки - это весьма условно и вторично.
Имхо
И тем не менее, такое деление принято
Да, все кредитки без кредлимита будут работать, как дебетки, но! В данном случае мы хотим рассмотреть исключительно дебетки "в чистом виде":
1. Белую карту от Монобанк
2. КДВ от Привата и А-банка
3. Дебетовую КоКо от Форварда
4. Комфорт/Ультру от Альфа-банка
и т.д.
Вот этот список хотелось бы с всеобщей помощью расширить (чтобы потом не прозвучало: а я вот пользуюсь такой-то картой, почему не включили?)
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ShtormK
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Додано: Вів 18 лют, 2020 10:25
ShtormK
Это будет не рейтинг, а просто обзор.
Рейтинг может быть только под определённые задачи, отвечать на конкретные вопросы.
А если нет задач - нет и рейтинга, есть только говорильня.
Хотя - обзор, конечно, тоже не помешает, хай будет
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mustbe
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Додано: Вів 18 лют, 2020 11:03
ShtormK написав: mustbe написав:
Ну, не знаю. Очень спорно.
Та же Вика - прекрасно работает как дебетка.
Надо делить не на дебетки/кредитки, а на КПД, на выхлоп. Под конкретные задачи.
Например:
- лучшие карты для оплаты коммуналки
- лучшие карты для хранения свободных средств
- лучшие карты для получения кешбека
и тд
А деление на дебетки/кредитки - это весьма условно и вторично.
Имхо
И тем не менее, такое деление принято
Да, все кредитки без кредлимита будут работать, как дебетки, но! В данном случае мы хотим рассмотреть исключительно дебетки "в чистом виде":
1. Белую карту от Монобанк
2. КДВ от Привата и А-банка
3. Дебетовую КоКо от Форварда
4. Комфорт/Ультру от Альфа-банка
и т.д.
Вот этот список хотелось бы с всеобщей помощью расширить (чтобы потом не прозвучало: а я вот пользуюсь такой-то картой, почему не включили?)
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vollena71
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Додано: Вів 18 лют, 2020 11:25
vollena71 написав:
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Ну, эти уже вошли, как говорится. Интересуют менее известные дебетки, которые стоит обязательно упомянуть.
Так сказать "лучшие из худших".
Например, есть ли что-то достойное внимания в наших крупных банках:
1. Укрэксимбанк
2. Укрсиббанк
3. Креди Агриколь
4. Правэкс
Что взять из Авалевского скромного набора?
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ShtormK
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Додано: Вів 18 лют, 2020 19:45
ShtormK
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АБанк Уні Голд із фото (КЛ=0)
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