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дебетовых карт

Народный рейтинг дебетовых карт
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 08:38

  greenozon написав:Форвард Депозитка

Её уже давно не выдают.
Сейчас вместо неё - коко
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 08:56

Газ мяс до восстановления Pro запас
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:10

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:47

  greenozon написав:ShtormK

Форвард Депозитка
АБанк Уні Голд із фото (КЛ=0)

Одна карта от банка. От Форварда пойдет дебетовая КоКо.

Уни Голд не подходит (см. выше), т.к. мы не будем брать карты, которые могут быть с кредлимитом. Это не дебетовка в чистом виде.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:48

  proftpd66 написав:Газ мяс до восстановления Pro запас


Насколько я знаю, Прозапас - это вид вклада до востребования.

Интересуют именно дебетовые карты.
ShtormK
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