Народный рейтинг дебетовых карт

Её уже давно не выдают.
Сейчас вместо неё - коко
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 19 лют, 2020 08:38
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 19 лют, 2020 08:56
Газ мяс до восстановления Pro запас
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Сер 19 лют, 2020 13:10
Вкладчик1234
менеджер сказала що продовжують при експірації
але так, згідний - нові не видають
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 19 лют, 2020 13:47
Додано: Сер 19 лют, 2020 13:48
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