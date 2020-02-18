Народный рейтинг дебетовых карт

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<12 Додано: Сер 19 лют, 2020 08:38 greenozon написав: Форвард Депозитка Форвард Депозитка

Её уже давно не выдают.

Сейчас вместо неё - коко Её уже давно не выдают.Сейчас вместо неё - коко Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

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менеджер сказала що продовжують при експірації

але так, згідний - нові не видають

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Форвард Депозитка

АБанк Уні Голд із фото (КЛ=0) Форвард ДепозиткаАБанк Уні Голд із фото (КЛ=0)

Одна карта от банка. От Форварда пойдет дебетовая КоКо.



Уни Голд не подходит (см. выше), т.к. мы не будем брать карты, которые могут быть с кредлимитом. Это не дебетовка в чистом виде. Одна карта от банка. От Форварда пойдет дебетовая КоКо.Уни Голд не подходит (см. выше), т.к. мы не будем брать карты, которые могут быть с кредлимитом. Это не дебетовка в чистом виде. ShtormK Журналіст форуму Повідомлень: 148 З нами з: 12.05.18 Подякував: 18 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 13:48 proftpd66 написав: Газ мяс до восстановления Pro запас Газ мяс до восстановления Pro запас



Насколько я знаю, Прозапас - это вид вклада до востребования.



Интересуют именно дебетовые карты. Насколько я знаю, Прозапас - это вид вклада до востребования.Интересуют именно дебетовые карты. ShtormK Журналіст форуму Повідомлень: 148 З нами з: 12.05.18 Подякував: 18 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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