Народный рейтинг дебетовых карт
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 19 лют, 2020 08:38
greenozon написав:
Форвард Депозитка
Её уже давно не выдают.
Сейчас вместо неё - коко
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 19 лют, 2020 08:56
Газ мяс до восстановления Pro запас
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Додано: Сер 19 лют, 2020 13:10
Вкладчик1234 менеджер сказала що продовжують при експірації але так, згідний - нові не видають
greenozon
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Додано: Сер 19 лют, 2020 13:47
greenozon написав: ShtormK
Форвард Депозитка
АБанк Уні Голд із фото (КЛ=0)
Одна карта от банка. От Форварда пойдет дебетовая КоКо.
Уни Голд не подходит (см. выше), т.к. мы не будем брать карты, которые могут быть с кредлимитом. Это не дебетовка в чистом виде.
ShtormK
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Додано: Сер 19 лют, 2020 13:48
proftpd66 написав:
Газ мяс до восстановления Pro запас
Насколько я знаю, Прозапас - это вид вклада до востребования.
Интересуют именно дебетовые карты.
ShtormK
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Додано: Суб 22 лют, 2020 13:18
ShtormK Где вы видели тип карты , "депозит до восстановления"? Многие банки предоставляют % за хранение на карте . То же приват . Это дебетовая карта, снятие 0.5%.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Додано: Нед 23 лют, 2020 08:30
ShtormK написав: vollena71 написав:
ВсеКарта ПУМБ
One Конкорд
Видсоточка+ Глобус
Ну, эти уже вошли, как говорится. Интересуют менее известные дебетки, которые стоит обязательно упомянуть.
Так сказать "лучшие из худших".
Например, есть ли что-то достойное внимания в наших крупных банках:
1. Укрэксимбанк
2. Укрсиббанк
3. Креди Агриколь
4. Правэкс
Что взять из Авалевского скромного набора?
Вот список карт, отобранных по предложенным критериям:
аваль
https://www.aval.ua/ru/privatnim-osobam ... i/aktyvniy
эксим
https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... artky.html
газмяс
https://www.ukrgasbank.com/private/card ... e_prozapas
укрсиб (только для новых клиентов)
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
агриколь
https://credit-agricole.ua/ru/privatnym ... i/mittyeva
правекс
https://www.pravex.com.ua/chastnym-lica ... cappuccino
Bosstone
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