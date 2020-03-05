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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 28 лют, 2020 17:52
mustbe а 45 дней ждали? или сразу?
Додано: П'ят 28 лют, 2020 17:57
Сразу.
Пришёл за нью, сказали - нужно закрыть старый счёт.
Ок, закрывайте.
Закрыли старый, открыли нью, выдали карту.
На всё про всё - полчаса
Додано: Нед 01 бер, 2020 18:40
Re: Народный рейтинг дебетовых карт
так Депозитные или Дебетные или карты-депозитки?
А какие будут критерии отбора/сравнения?
Для меня давно уже простая дебетная карта -- это карта ТОЛЬКО для обслуживания депозита.
Платить нужно кредитной.
Хранить гроши на карте-депозитке под %% со свободным доступом или на карте- квазидепозитке, у которой есть в ИБ круглосуточный доступ к т.н. свободному бессрочному депозиту.
Для снятия %% и тела по различным каналам с хорошими лимитами используют Депозитные карты.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 бер, 2020 06:42
Re: Народный рейтинг дебетовых карт
Ідея-банк, Card Blanche Debit, зеленої вже немає наче, тож Violet та Brown.
Mind the gap.
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