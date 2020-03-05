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дебетовых карт

Народный рейтинг дебетовых карт
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 17:52

mustbe а 45 дней ждали? или сразу?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Есть вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 17:57

Сразу.
Пришёл за нью, сказали - нужно закрыть старый счёт.
Ок, закрывайте.
Закрыли старый, открыли нью, выдали карту.
На всё про всё - полчаса
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 18:40

Re: Народный рейтинг дебетовых карт

  ShtormK написав:Но жизнь не стоит на месте, и общественность требует сравнить и депозитные карты.

так Депозитные или Дебетные или карты-депозитки?
А какие будут критерии отбора/сравнения?
Для меня давно уже простая дебетная карта -- это карта ТОЛЬКО для обслуживания депозита.
Платить нужно кредитной.
Хранить гроши на карте-депозитке под %% со свободным доступом или на карте- квазидепозитке, у которой есть в ИБ круглосуточный доступ к т.н. свободному бессрочному депозиту.
Для снятия %% и тела по различным каналам с хорошими лимитами используют Депозитные карты.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 06:42

Re: Народный рейтинг дебетовых карт

Ідея-банк, Card Blanche Debit, зеленої вже немає наче, тож Violet та Brown.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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