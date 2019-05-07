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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 28 лют, 2020 18:52
mustbe а 45 дней ждали? или сразу?
Додано: П'ят 28 лют, 2020 18:57
Сразу.
Пришёл за нью, сказали - нужно закрыть старый счёт.
Ок, закрывайте.
Закрыли старый, открыли нью, выдали карту.
На всё про всё - полчаса
Додано: Нед 01 бер, 2020 19:40
Re: Народный рейтинг дебетовых карт
так Депозитные или Дебетные или карты-депозитки?
А какие будут критерии отбора/сравнения?
Для меня давно уже простая дебетная карта -- это карта ТОЛЬКО для обслуживания депозита.
Платить нужно кредитной.
Хранить гроши на карте-депозитке под %% со свободным доступом или на карте- квазидепозитке, у которой есть в ИБ круглосуточный доступ к т.н. свободному бессрочному депозиту.
Для снятия %% и тела по различным каналам с хорошими лимитами используют Депозитные карты.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 бер, 2020 07:42
Re: Народный рейтинг дебетовых карт
Ідея-банк, Card Blanche Debit, зеленої вже немає наче, тож Violet та Brown.
Идея один банк - одна карта не понятна. Рейтинг для того чтобы наградить или обозначить банки или рейтинг для потенциальных владельцев карт которым важно выбрать из двух-трех дебетовых карты банка лучшее для себя предложение?
Mind the gap.
Додано: Вів 14 кві, 2020 14:06
Какая из этих карт Вам нравится больше всего и почему?
А сейчас очень простой вопрос. Я назову 10 карт.Выберите из них одну: ту, которая нравится больше всех. Зачем, скажу чуть позже:
1. КоКо Кард, Форвард-банк
2. Белая, Монобанк
3. Card Blanche Violet, Идея-банк
4. Плативка, ТАСкомбанк
5. ВсеКарта, ПУМБ
6. Видсоточка+, Глобус
7. Виза Фишка, банк Аваль
8. Моя картка, Ощадбанк
И напишите, почему.
Спасибо!
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