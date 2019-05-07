RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Народный рейтинг
дебетовых карт

Народный рейтинг дебетовых карт
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<123

Какая из этих карт Вам нравится больше всего?

Народный рейтинг дебетовых карт 2 5 1
1. КоКо Кард, Форвард-банк
0
0
2. Белая, Монобанк
100%
1
3. Card Blanche Violet, Идея-банк
0
0
4. Плативка, ТАСкомбанк
0
0
5. ВсеКарта, ПУМБ
0
0
6. Видсоточка+, Глобус
0
0
7. Виза Фишка, банк Аваль
0
0
8. Моя картка, Ощадбанк
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 18:52

mustbe а 45 дней ждали? или сразу?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 935
З нами з: 08.04.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2020 18:57

Сразу.
Пришёл за нью, сказали - нужно закрыть старый счёт.
Ок, закрывайте.
Закрыли старый, открыли нью, выдали карту.
На всё про всё - полчаса
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3816
З нами з: 27.12.17
Подякував: 90 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2020 19:40

Re: Народный рейтинг дебетовых карт

  ShtormK написав:Но жизнь не стоит на месте, и общественность требует сравнить и депозитные карты.

так Депозитные или Дебетные или карты-депозитки?
А какие будут критерии отбора/сравнения?
Для меня давно уже простая дебетная карта -- это карта ТОЛЬКО для обслуживания депозита.
Платить нужно кредитной.
Хранить гроши на карте-депозитке под %% со свободным доступом или на карте- квазидепозитке, у которой есть в ИБ круглосуточный доступ к т.н. свободному бессрочному депозиту.
Для снятия %% и тела по различным каналам с хорошими лимитами используют Депозитные карты.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31029
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2476 раз.
Подякували: 3610 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 07:42

Re: Народный рейтинг дебетовых карт

Ідея-банк, Card Blanche Debit, зеленої вже немає наче, тож Violet та Brown.

Идея один банк - одна карта не понятна. Рейтинг для того чтобы наградить или обозначить банки или рейтинг для потенциальных владельцев карт которым важно выбрать из двух-трех дебетовых карты банка лучшее для себя предложение?
Mind the gap.
  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 555
З нами з: 06.08.19
Подякував: 118 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:06

Какая из этих карт Вам нравится больше всего и почему?

А сейчас очень простой вопрос. Я назову 10 карт.Выберите из них одну: ту, которая нравится больше всех. Зачем, скажу чуть позже:

1. КоКо Кард, Форвард-банк
2. Белая, Монобанк
3. Card Blanche Violet, Идея-банк
4. Плативка, ТАСкомбанк
5. ВсеКарта, ПУМБ
6. Видсоточка+, Глобус
7. Виза Фишка, банк Аваль
8. Моя картка, Ощадбанк

И напишите, почему.
Спасибо!
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 150
З нами з: 12.05.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Рейтинг кредитных карт для водителей
D2 » Пон 25 лис, 2019 16:55
0 491
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лис, 2019 16:55
D2
Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком 1 ... 4, 5, 6
D2 » Вів 07 тра, 2019 18:26
59 7888
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 08:33
korval0047
Finance.ua: Рейтинг кредитних карток для мандрівників
D2 » Вів 24 вер, 2019 19:54
0 283
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 19:54
D2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.