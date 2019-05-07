Народный рейтинг дебетовых карт

Додано: Вів 14 кві, 2020 14:51

ВсеКарта

Для меня просто дебетовая карта, это карта для обслуживания депозитов, т.е. для зачисления %% и вывода нашару тела депозита и такую карту я даж не беру во вниманиеА вот дебетка с изюминками эт дааИзюминки бывают разными:d - депозитка(в т.ч. квази-), т.е. есть % на остатокf - функционалка, т.е. есть особенные фичи типа шарового р2р, смс, управление лимитамc - кэшбечка, т.е. чото возвращают за оплату, шо вообщем-то дико как для дебетки, но если возвращают порядка 4..5%, ну то ладноg - абсолютно непонятные для меня особенности картыИтаХdfc 1. КоКо Кард, Форвард-банкg-- 2. Белая, Монобанкg-- 3. Card Blanche Violet, Идея-банкg-- 4. Плативка, ТАСкомбанкdf- 5. ВсеКарта, ПУМБddd 6. Видсоточка+, Глобус--c 7. Виза Фишка, банк Аваль-f- 8. Моя картка, ОщадбанкУперед вырываются КоКо, ВсеКарта и В+амбициозна, но слишком молода, и распыляется во всех своих прелестях, шо больше похоже на обычную заманухухорошаа, причем на сегодня это единственная карта у Пумбы, т.е. в ней сосредоточен ВЕСЬ функционал банки! Но нет кэшбека-- настоящая дебетка, ну лучше не придумаешь, но стала сдавать позицииЯ выбираюот ПумбыПС. А де NewCard от УкрСиба, Смарт от КрАгриколя, Виза от УкрЭксИма, Пакетная от Альфы, OneCard от Конкорда?А чо не представлены кредитки, которые работают как дебетки: Зелена от Акцента, Черная от Мони, СпортБанк?