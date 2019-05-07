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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: П'ят 28 лют, 2020 18:52
mustbe а 45 дней ждали? или сразу?
Додано: П'ят 28 лют, 2020 18:57
Сразу.
Пришёл за нью, сказали - нужно закрыть старый счёт.
Ок, закрывайте.
Закрыли старый, открыли нью, выдали карту.
На всё про всё - полчаса
Додано: Нед 01 бер, 2020 19:40
Re: Народный рейтинг дебетовых карт
так Депозитные или Дебетные или карты-депозитки?
А какие будут критерии отбора/сравнения?
Для меня давно уже простая дебетная карта -- это карта ТОЛЬКО для обслуживания депозита.
Платить нужно кредитной.
Хранить гроши на карте-депозитке под %% со свободным доступом или на карте- квазидепозитке, у которой есть в ИБ круглосуточный доступ к т.н. свободному бессрочному депозиту.
Для снятия %% и тела по различным каналам с хорошими лимитами используют Депозитные карты.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 06 бер, 2020 07:42
Re: Народный рейтинг дебетовых карт
Ідея-банк, Card Blanche Debit, зеленої вже немає наче, тож Violet та Brown.
Идея один банк - одна карта не понятна. Рейтинг для того чтобы наградить или обозначить банки или рейтинг для потенциальных владельцев карт которым важно выбрать из двух-трех дебетовых карты банка лучшее для себя предложение?
Mind the gap.
Додано: Вів 14 кві, 2020 14:06
Какая из этих карт Вам нравится больше всего и почему?
А сейчас очень простой вопрос. Я назову 10 карт.Выберите из них одну: ту, которая нравится больше всех. Зачем, скажу чуть позже:
1. КоКо Кард, Форвард-банк
2. Белая, Монобанк
3. Card Blanche Violet, Идея-банк
4. Плативка, ТАСкомбанк
5. ВсеКарта, ПУМБ
6. Видсоточка+, Глобус
7. Виза Фишка, банк Аваль
8. Моя картка, Ощадбанк
И напишите, почему.
Спасибо!
Додано: Вів 14 кві, 2020 14:51
Для меня просто дебетовая карта, это карта для обслуживания депозитов, т.е. для зачисления %% и вывода нашару тела депозита и такую карту я даж не беру во внимание
А вот дебетка с изюминками эт даа
Изюминки бывают разными:
d - депозитка(в т.ч. квази-), т.е. есть % на остаток
f - функционалка, т.е. есть особенные фичи типа шарового р2р, смс, управление лимитам
c - кэшбечка, т.е. чото возвращают за оплату, шо вообщем-то дико как для дебетки, но если возвращают порядка 4..5%, ну то ладно
g - абсолютно непонятные для меня особенности карты
ИтаХ
dfc 1. КоКо Кард, Форвард-банк
g-- 2. Белая, Монобанк
g-- 3. Card Blanche Violet, Идея-банк
g-- 4. Плативка, ТАСкомбанк
df- 5. ВсеКарта, ПУМБ
ddd 6. Видсоточка+, Глобус
--c 7. Виза Фишка, банк Аваль
-f- 8. Моя картка, Ощадбанк
Уперед вырываются КоКо, ВсеКарта и В+
КоКо амбициозна, но слишком молода, и распыляется во всех своих прелестях, шо больше похоже на обычную замануху
ВсеКарта хорошаа, причем на сегодня это единственная карта у Пумбы, т.е. в ней сосредоточен ВЕСЬ функционал банки! Но нет кэшбека
Відсоточка+ -- настоящая дебетка, ну лучше не придумаешь, но стала сдавать позиции
Я выбираю ВсеКарта от Пумбы
ПС. А де NewCard от УкрСиба, Смарт от КрАгриколя, Виза от УкрЭксИма, Пакетная от Альфы, OneCard от Конкорда?
А чо не представлены кредитки, которые работают как дебетки: Зелена от Акцента, Черная от Мони, СпортБанк?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:09
Да я понимаю
Но понятие дебетки и кредитки сейчас сильно смазалось.
Вот у Спорта была дебетка, и вдруХ через полгода налили кредлимит. Но всем его не дают, т.е. у большинства так и осталась типадебетка с 12% на остаток
Или Уни-Зелёнка де за кредитные дают никакой КБ, и поэтому у большинства она юзается как дебетка с 10% на остаток и КБ до 20%. Отак если задуматься, то я бы её и выбрал вместо ВсеКарта, у нее еще и онлайн-обменка прикручена
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:42
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:00
Да, как по мне - по совокупности кокошка лучшая.
Пумба и В+ - тоже хороши.
Остальное - шлак или около того.
Впрочем, у каждого свои критерии оценки, разумеется.
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