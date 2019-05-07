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Народный рейтинг
дебетовых карт

Народный рейтинг дебетовых карт
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1234

Какая из этих карт Вам нравится больше всего?

Народный рейтинг дебетовых карт 1.5 5 4
1. КоКо Кард, Форвард-банк
50%
2
2. Белая, Монобанк
50%
2
3. Card Blanche Violet, Идея-банк
0
0
4. Плативка, ТАСкомбанк
0
0
5. ВсеКарта, ПУМБ
0
0
6. Видсоточка+, Глобус
0
0
7. Виза Фишка, банк Аваль
0
0
8. Моя картка, Ощадбанк
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:02

clientage
Белая непонятно почему дискриминирована: по сути ето всекарта, только с кешбеком.

Причем, если память меня не подводит, процент по Белой вьіше чем у всекартьі, но ниже чем у КоКо. Тоесть Белая должна стоять в рейтинге между ними и из-за процента, и из-за кешбека.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:26

  clientage написав:
Я выбираю ВсеКарта от Пумбы :!:

ПС. А де NewCard от УкрСиба, Смарт от КрАгриколя, Виза от УкрЭксИма, Пакетная от Альфы, OneCard от Конкорда?
А чо не представлены кредитки, которые работают как дебетки: Зелена от Акцента, Черная от Мони, СпортБанк?

В рейтинге будут почти все из перечисленных, кроме Черной от Моно, Спортбанка и OneCard по причинам "не подошли по критериям отбора".
В частности, не рассматривались карты, которые могут быть с кредлимитом. Т.е. сугубо "рафинированные" дебетки.
ShtormK
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