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Народный рейтинг дебетовых карт
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:02
clientage
Белая непонятно почему дискриминирована: по сути ето всекарта, только с кешбеком.
Причем, если память меня не подводит, процент по Белой вьіше чем у всекартьі, но ниже чем у КоКо. Тоесть Белая должна стоять в рейтинге между ними и из-за процента, и из-за кешбека.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 14 кві, 2020 16:26
clientage написав:
Я выбираю ВсеКарта
от Пумбы
ПС. А де NewCard от УкрСиба, Смарт от КрАгриколя, Виза от УкрЭксИма, Пакетная от Альфы, OneCard от Конкорда?
А чо не представлены кредитки, которые работают как дебетки: Зелена от Акцента, Черная от Мони, СпортБанк?
В рейтинге будут почти все из перечисленных, кроме Черной от Моно, Спортбанка и OneCard по причинам "не подошли по критериям отбора".
В частности, не рассматривались карты, которые могут быть с кредлимитом. Т.е. сугубо "рафинированные" дебетки.
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ShtormK
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Додано: Вів 14 кві, 2020 16:31
vitaliy_berdinskikh написав:clientage
Белая непонятно почему дискриминирована: по сути ето всекарта, только с кешбеком.
Причем, если память меня не подводит, процент по Белой вьіше чем у всекартьі, но ниже чем у КоКо. Тоесть Белая должна стоять в рейтинге между ними и из-за процента, и из-за кешбека.
А Белая без Черной бывает?
У нее хоть свой счет или она как допка к Черной?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 14 кві, 2020 20:33
однозначно коко
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тарасов
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Додано: Вів 14 кві, 2020 20:38
clientage написав:
У нее хоть свой счет или она как допка к Черной?
При переводах можно пополнить отдельно белую и отдельно черную. Я про СЕП - последний раз доход выводил на неё, а не на черную.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 20:39
clientage написав:
А Белая без Черной бывает?
Не бывает. Так и депозитная не бывате без депозита.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 21:12
vitaliy_berdinskikh написав: clientage написав:
А Белая без Черной бывает?
Не бывает. Так и депозитная не бывате без депозита.
Хм, вы не путайте.
Есть дебетка-депозитка -- карта с депозитным свойством, а есть дебетка под депозит -- карта, для обслуживания депозитофф. Кроме этого есть т.н. квази-депозитки, карты которые "в одно касание" в ИБ позволяют получить круглосуточно доступ к т.н. свободному бессрочному депозиту. Например, Свободный у ПУМБа, Сберегательный у Альфы и ТАСа, Уни-й у Аваля. Есть и дебетки с субсчетами, типа ДохСейфа у Альфы или МЗ у Ощада, УкрЭксИма или КрАгриколя.
Думаю здесь абсолютно не имеет смысла рассматривать дебетки под депозит, ну разве шо если у них есть ещё к-л др. функциональные свойства.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 14 кві, 2020 21:21
ShtormK написав:
А сейчас очень простой вопрос. Я назову 10 карт.Выберите из них одну: ту, которая нравится больше всех. Зачем, скажу чуть позже:
1. КоКо Кард, Форвард-банк
2. Белая, Монобанк
3. Card Blanche Violet, Идея-банк
4. Плативка, ТАСкомбанк
5. ВсеКарта, ПУМБ
6. Видсоточка+, Глобус
7. Виза Фишка, банк Аваль
8. Моя картка, Ощадбанк
И напишите, почему.
Спасибо!
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Додано: Вів 14 кві, 2020 21:26
vitaliy_berdinskikh написав: clientage написав:
У нее хоть свой счет или она как допка к Черной?
При переводах можно пополнить отдельно белую и отдельно черную. Я про СЕП - последний раз доход выводил на неё, а не на черную.
Да, но если черная в минусе,то по белой кешбек как за кредитные и %% на остаток не начисляется
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Додано: Вів 14 кві, 2020 21:31
clientage написав:
то я бы её и выбрал вместо ВсеКарта, у нее еще и онлайн-обменка прикручена
На ВсеКарта тоже есть онлайн валютобмен уже не только в бете
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