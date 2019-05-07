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Народный рейтинг дебетовых карт
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 14 кві, 2020 21:43
vollena71 написав: clientage написав:
то я бы её и выбрал вместо ВсеКарта, у нее еще и онлайн-обменка прикручена
На ВсеКарта тоже есть онлайн валютобмен уже не только в бете
Ну даа. Только обмен эт, все таки, функционал самого ИБ, а не отдельное свойство карты. Менять то мона ж и на кредитку
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 14 кві, 2020 22:00
clientage написав:
Ну даа. Только обмен эт, все таки, функционал самого ИБ, а не отдельное свойство карты. Менять то мона ж и на кредитку
Ну для ВсеКарта бесплатный р2р тоже функционал ПУМБ онлайн. Если карты рассматривать в отрыве от возможностей ИБ, то надо сравнивать только ставки на остаток
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Додано: Вів 14 кві, 2020 22:29
vollena71 написав: clientage написав:
Ну даа. Только обмен эт, все таки, функционал самого ИБ, а не отдельное свойство карты. Менять то мона ж и на кредитку
Ну для ВсеКарта бесплатный р2р тоже функционал ПУМБ онлайн. Если карты рассматривать в отрыве от возможностей ИБ, то надо сравнивать только ставки на остаток
Согласен
Обменка как и р2р это + в карму дебетки
Вот, например, на Платівку невыгодно делать валютообмен, а на ВсеКарта -- супер-пупер
... делайте хоть что-нибудь!
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