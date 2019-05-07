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Народный рейтинг
дебетовых карт

Народный рейтинг дебетовых карт
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12345

Какая из этих карт Вам нравится больше всего?

Народный рейтинг дебетовых карт 1.9 5 9
1. КоКо Кард, Форвард-банк
56%
5
2. Белая, Монобанк
33%
3
3. Card Blanche Violet, Идея-банк
0
0
4. Плативка, ТАСкомбанк
0
0
5. ВсеКарта, ПУМБ
0
0
6. Видсоточка+, Глобус
11%
1
7. Виза Фишка, банк Аваль
0
0
8. Моя картка, Ощадбанк
0
0
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:43

  vollena71 написав:
  clientage написав: то я бы её и выбрал вместо ВсеКарта, у нее еще и онлайн-обменка прикручена :)

На ВсеКарта тоже есть онлайн валютобмен уже не только в бете

Ну даа. Только обмен эт, все таки, функционал самого ИБ, а не отдельное свойство карты. Менять то мона ж и на кредитку
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:00

  clientage написав:Ну даа. Только обмен эт, все таки, функционал самого ИБ, а не отдельное свойство карты. Менять то мона ж и на кредитку

Ну для ВсеКарта бесплатный р2р тоже функционал ПУМБ онлайн. Если карты рассматривать в отрыве от возможностей ИБ, то надо сравнивать только ставки на остаток ;)
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:29

  vollena71 написав:
  clientage написав:Ну даа. Только обмен эт, все таки, функционал самого ИБ, а не отдельное свойство карты. Менять то мона ж и на кредитку

Ну для ВсеКарта бесплатный р2р тоже функционал ПУМБ онлайн. Если карты рассматривать в отрыве от возможностей ИБ, то надо сравнивать только ставки на остаток ;)

Согласен :)
Обменка как и р2р это + в карму дебетки
Вот, например, на Платівку невыгодно делать валютообмен, а на ВсеКарта -- супер-пупер :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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