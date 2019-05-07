Народный рейтинг дебетовых карт

Додано: Сер 15 кві, 2020 09:34

clientage написав: Striker написав: Не понимаю, чем ВсеКарта лучше за КоКо? Функционал вроде одинаковый, но в КоКо самый большой % и есть кешбэк. Не понимаю, чем ВсеКарта лучше за КоКо? Функционал вроде одинаковый, но в КоКо самый большой % и есть кешбэк.

15% на 15000, а уже на 15000.01 -- 12% --- выглядит как издевательство. Тоже и про КБ в 3% за дебетные, когда кругом есть 5-10-20%. Какие-то рогатки при получении 2й карты, нет бесплатной допки. Ваащето у неё условное бесплатное обслуживание и платные СМСки в отл от ВсеКарта Вот эта вся недоделаннность и вызывает к себе настороженное отношение. Но согласен, шо пользоваться нуна на всю катушку пока дают

У КоКо нет валютообмена, и не будет, т.к. банка не работает с инвалютными картами

У меня до сих пор на Вильном 12% в ПУМБе и думаю под шумок с Короной еще и переотрыться на +3..6 мес 15% на 15000, а уже на 15000.01 -- 12% --- выглядит как издевательство. Тоже и про КБ в 3% за дебетные, когда кругом есть 5-10-20%. Какие-то рогатки при получении 2й карты, нет бесплатной допки. Ваащето у неёбесплатное обслуживание и платные СМСки в отл от ВсеКартаВот эта вся недоделаннность и вызывает к себе настороженное отношение. Но согласен, шо пользоваться нуна на всю катушку пока даютУ КоКовалютообмена, и не будет, т.к. банка не работает с инвалютными картамиУ меня до сих пор на Вильном 12% в ПУМБе и думаю под шумок с Короной еще и переотрыться на +3..6 мес

Не вижу проблемы. Это ж вам не полноценный депозит. И можно оформить ещё карту на жену и хранить около 30к оперативных денег на все случаи жизни, ещё и процент максимально приближен к депозитному.КБ то понятно, что больше для галочки, но иногда выпадал КБ такой же, как и на КоКо кредитке (как за кредитные).Платные смс - это аж 5 грн/мес, которые можно не платить, если перевести на пуши. По поводу обслуживания - держать от 1к на карте это совсем мелочь, учитывая, какие % получаешь взамен.Валютообмена нет, но он не сильно и нужен. Есть же Альфа, у которой на пакетную можно закинуть р2р с Форварда в выходные и без овердрафта прикупить валюту. Или кинуть СЭП в будни на Альфу, ТАС, Конкорд и т.д. и через пару часов тоже купить валюту.