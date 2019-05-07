RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Народный рейтинг
дебетовых карт

Народный рейтинг дебетовых карт
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 3456>

Какая из этих карт Вам нравится больше всего?

Народный рейтинг дебетовых карт 1.8 5 12
1. КоКо Кард, Форвард-банк
58%
7
2. Белая, Монобанк
33%
4
3. Card Blanche Violet, Идея-банк
0
0
4. Плативка, ТАСкомбанк
0
0
5. ВсеКарта, ПУМБ
0
0
6. Видсоточка+, Глобус
8%
1
7. Виза Фишка, банк Аваль
0
0
8. Моя картка, Ощадбанк
0
0
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:31

  clientage написав: то я бы её и выбрал вместо ВсеКарта, у нее еще и онлайн-обменка прикручена :)

На ВсеКарта тоже есть онлайн валютобмен уже не только в бете
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2474
З нами з: 18.09.13
Подякував: 476 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:43

  vollena71 написав:
  clientage написав: то я бы её и выбрал вместо ВсеКарта, у нее еще и онлайн-обменка прикручена :)

На ВсеКарта тоже есть онлайн валютобмен уже не только в бете

Ну даа. Только обмен эт, все таки, функционал самого ИБ, а не отдельное свойство карты. Менять то мона ж и на кредитку
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31046
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2476 раз.
Подякували: 3615 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:00

  clientage написав:Ну даа. Только обмен эт, все таки, функционал самого ИБ, а не отдельное свойство карты. Менять то мона ж и на кредитку

Ну для ВсеКарта бесплатный р2р тоже функционал ПУМБ онлайн. Если карты рассматривать в отрыве от возможностей ИБ, то надо сравнивать только ставки на остаток ;)
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2474
З нами з: 18.09.13
Подякував: 476 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 22:29

  vollena71 написав:
  clientage написав:Ну даа. Только обмен эт, все таки, функционал самого ИБ, а не отдельное свойство карты. Менять то мона ж и на кредитку

Ну для ВсеКарта бесплатный р2р тоже функционал ПУМБ онлайн. Если карты рассматривать в отрыве от возможностей ИБ, то надо сравнивать только ставки на остаток ;)

Согласен :)
Обменка как и р2р это + в карму дебетки
Вот, например, на Платівку невыгодно делать валютообмен, а на ВсеКарта -- супер-пупер :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31046
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2476 раз.
Подякували: 3615 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 05:33

+ за КоКо.
Не понимаю, чем ВсеКарта лучше за КоКо? Функционал вроде одинаковый, но в КоКо самый большой % и есть кешбэк.
Striker
 
Повідомлень: 307
З нами з: 15.02.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 08:33

Re: Народный рейтинг дебетовых карт

Из текущего списка карт КОКО КАРТ (дебетовая) выигрывает по многим плюсам:
— свободный вход и выход;
— высокий процент на %;
— кешбек (правда им не пользуюсь, есть другие интересные карты).

Для меня единственный минус — отсутствия отделения в моём городе, а ряд вопросов удалённо отказываются помочь решить даже при подписании документов через ЭЦП.

На втором плане у меня будет Белая от monobank. Хотя, возможно, её потеснит ВсеКарта (не дошёл её оформить пока что).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1874
З нами з: 08.03.18
Подякував: 117 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 08:59

  MASolomko написав:Из текущего списка карт КОКО КАРТ (дебетовая) выигрывает по многим плюсам:
— свободный вход и выход;
— высокий процент на %;
— кешбек (правда им не пользуюсь, есть другие интересные карты).

Для меня единственный минус — отсутствия отделения в моём городе, а ряд вопросов удалённо отказываются помочь решить даже при подписании документов через ЭЦП.

На втором плане у меня будет Белая от monobank. Хотя, возможно, её потеснит ВсеКарта (не дошёл её оформить пока что).

Имхо, Белая от Моно это та же Чёрная. При минусе на Чёрной не начисляются % на остаток на Белой, какой тогда вообще смысл Белой? Разве что для покупки валюты при минусе на Чёрной и для начислений с депозита. Много здесь людей на форуме покупает валюту в Моно?
Striker
 
Повідомлень: 307
З нами з: 15.02.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 09:09

Re: Народный рейтинг дебетовых карт

  Striker написав:Не понимаю, чем ВсеКарта лучше за КоКо? Функционал вроде одинаковый, но в КоКо самый большой % и есть кешбэк.

15% на 15000, а уже на 15000.01 -- 12% --- выглядит как издевательство. Тоже и про КБ в 3% за дебетные, когда кругом есть 5-10-20%. Какие-то рогатки при получении 2й карты, нет бесплатной допки. Ваащето у неё условное бесплатное обслуживание и платные СМСки в отл от ВсеКарта :wink: Вот эта вся недоделаннность и вызывает к себе настороженное отношение. Но согласен, шо пользоваться нуна на всю катушку пока дают :wink:
У КоКо нет валютообмена, и не будет, т.к. банка не работает с инвалютными картами
У меня до сих пор на Вильном 12% в ПУМБе и думаю под шумок с Короной еще и переотрыться на +3..6 мес :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31046
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2476 раз.
Подякували: 3615 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 09:34

  clientage написав:
  Striker написав:Не понимаю, чем ВсеКарта лучше за КоКо? Функционал вроде одинаковый, но в КоКо самый большой % и есть кешбэк.

15% на 15000, а уже на 15000.01 -- 12% --- выглядит как издевательство. Тоже и про КБ в 3% за дебетные, когда кругом есть 5-10-20%. Какие-то рогатки при получении 2й карты, нет бесплатной допки. Ваащето у неё условное бесплатное обслуживание и платные СМСки в отл от ВсеКарта :wink: Вот эта вся недоделаннность и вызывает к себе настороженное отношение. Но согласен, шо пользоваться нуна на всю катушку пока дают :wink:
У КоКо нет валютообмена, и не будет, т.к. банка не работает с инвалютными картами
У меня до сих пор на Вильном 12% в ПУМБе и думаю под шумок с Короной еще и переотрыться на +3..6 мес :P

Не вижу проблемы. Это ж вам не полноценный депозит. И можно оформить ещё карту на жену и хранить около 30к оперативных денег на все случаи жизни, ещё и процент максимально приближен к депозитному.
КБ то понятно, что больше для галочки, но иногда выпадал КБ такой же, как и на КоКо кредитке (как за кредитные).
Платные смс - это аж 5 грн/мес, которые можно не платить, если перевести на пуши. По поводу обслуживания - держать от 1к на карте это совсем мелочь, учитывая, какие % получаешь взамен.
Валютообмена нет, но он не сильно и нужен. Есть же Альфа, у которой на пакетную можно закинуть р2р с Форварда в выходные и без овердрафта прикупить валюту. Или кинуть СЭП в будни на Альфу, ТАС, Конкорд и т.д. и через пару часов тоже купить валюту. :o
Striker
 
Повідомлень: 307
З нами з: 15.02.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 09:45

  ShtormK написав:А сейчас очень простой вопрос. Я назову 10 карт.Выберите из них одну: ту, которая нравится больше всех. Зачем, скажу чуть позже:

1. КоКо Кард, Форвард-банк
2. Белая, Монобанк
3. Card Blanche Violet, Идея-банк
4. Плативка, ТАСкомбанк
5. ВсеКарта, ПУМБ
6. Видсоточка+, Глобус
7. Виза Фишка, банк Аваль
8. Моя картка, Ощадбанк

И напишите, почему.
Спасибо!

Тут даже думать нечего - на сегодняшний день Коко без равных, а долгое время назад такой картой была Видсоточка
Stringer
 
Повідомлень: 10962
З нами з: 23.01.13
Подякував: 315 раз.
Подякували: 1544 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3456>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Рейтинг кредитных карт для водителей
D2 » Пон 25 лис, 2019 16:55
0 491
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лис, 2019 16:55
D2
Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком 1 ... 4, 5, 6
D2 » Вів 07 тра, 2019 18:26
59 7896
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 08:33
korval0047
Finance.ua: Рейтинг кредитних карток для мандрівників
D2 » Вів 24 вер, 2019 19:54
0 284
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 19:54
D2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.