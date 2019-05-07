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Народный рейтинг дебетовых карт
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 14 кві, 2020 21:31
clientage написав:
то я бы её и выбрал вместо ВсеКарта, у нее еще и онлайн-обменка прикручена
На ВсеКарта тоже есть онлайн валютобмен уже не только в бете
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Додано: Вів 14 кві, 2020 21:43
vollena71 написав: clientage написав:
то я бы её и выбрал вместо ВсеКарта, у нее еще и онлайн-обменка прикручена
На ВсеКарта тоже есть онлайн валютобмен уже не только в бете
Ну даа. Только обмен эт, все таки, функционал самого ИБ, а не отдельное свойство карты. Менять то мона ж и на кредитку
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 14 кві, 2020 22:00
clientage написав:
Ну даа. Только обмен эт, все таки, функционал самого ИБ, а не отдельное свойство карты. Менять то мона ж и на кредитку
Ну для ВсеКарта бесплатный р2р тоже функционал ПУМБ онлайн. Если карты рассматривать в отрыве от возможностей ИБ, то надо сравнивать только ставки на остаток
+50 грн
- 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
- https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
- http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
- https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
- https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
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vollena71
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Додано: Вів 14 кві, 2020 22:29
vollena71 написав: clientage написав:
Ну даа. Только обмен эт, все таки, функционал самого ИБ, а не отдельное свойство карты. Менять то мона ж и на кредитку
Ну для ВсеКарта бесплатный р2р тоже функционал ПУМБ онлайн. Если карты рассматривать в отрыве от возможностей ИБ, то надо сравнивать только ставки на остаток
Согласен
Обменка как и р2р это + в карму дебетки
Вот, например, на Платівку невыгодно делать валютообмен, а на ВсеКарта -- супер-пупер
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 15 кві, 2020 05:33
+ за КоКо.
Не понимаю, чем ВсеКарта лучше за КоКо? Функционал вроде одинаковый, но в КоКо самый большой % и есть кешбэк.
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Striker
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Додано: Сер 15 кві, 2020 08:33
Из текущего списка карт КОКО КАРТ (дебетовая) выигрывает по многим плюсам:
— свободный вход и выход;
— высокий процент на %;
— кешбек (правда им не пользуюсь, есть другие интересные карты).
Для меня единственный минус — отсутствия отделения в моём городе, а ряд вопросов удалённо отказываются помочь решить даже при подписании документов через ЭЦП.
На втором плане у меня будет Белая от monobank. Хотя, возможно, её потеснит ВсеКарта (не дошёл её оформить пока что).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
- 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Сер 15 кві, 2020 08:59
MASolomko написав:
Из текущего списка карт КОКО КАРТ (дебетовая) выигрывает по многим плюсам:
— свободный вход и выход;
— высокий процент на %;
— кешбек (правда им не пользуюсь, есть другие интересные карты).
Для меня единственный минус — отсутствия отделения в моём городе, а ряд вопросов удалённо отказываются помочь решить даже при подписании документов через ЭЦП.
На втором плане у меня будет Белая от monobank. Хотя, возможно, её потеснит ВсеКарта (не дошёл её оформить пока что).
Имхо, Белая от Моно это та же Чёрная. При минусе на Чёрной не начисляются % на остаток на Белой, какой тогда вообще смысл Белой? Разве что для покупки валюты при минусе на Чёрной и для начислений с депозита. Много здесь людей на форуме покупает валюту в Моно?
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Striker
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Додано: Сер 15 кві, 2020 09:09
Striker написав:
Не понимаю, чем ВсеКарта лучше за КоКо? Функционал вроде одинаковый, но в КоКо самый большой % и есть кешбэк.
15% на 15000, а уже на 15000.01 -- 12% --- выглядит как издевательство. Тоже и про КБ в 3% за дебетные, когда кругом есть 5-10-20%. Какие-то рогатки при получении 2й карты, нет бесплатной допки. Ваащето у неё условное
бесплатное обслуживание и платные СМСки в отл от ВсеКарта
Вот эта вся недоделаннность и вызывает к себе настороженное отношение. Но согласен, шо пользоваться нуна на всю катушку пока дают
У КоКо нет
валютообмена, и не будет, т.к. банка не работает с инвалютными картами
У меня до сих пор на Вильном 12% в ПУМБе и думаю под шумок с Короной еще и переотрыться на +3..6 мес
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 15 кві, 2020 09:34
clientage написав: Striker написав:
Не понимаю, чем ВсеКарта лучше за КоКо? Функционал вроде одинаковый, но в КоКо самый большой % и есть кешбэк.
15% на 15000, а уже на 15000.01 -- 12% --- выглядит как издевательство. Тоже и про КБ в 3% за дебетные, когда кругом есть 5-10-20%. Какие-то рогатки при получении 2й карты, нет бесплатной допки. Ваащето у неё условное
бесплатное обслуживание и платные СМСки в отл от ВсеКарта
Вот эта вся недоделаннность и вызывает к себе настороженное отношение. Но согласен, шо пользоваться нуна на всю катушку пока дают
У КоКо нет
валютообмена, и не будет, т.к. банка не работает с инвалютными картами
У меня до сих пор на Вильном 12% в ПУМБе и думаю под шумок с Короной еще и переотрыться на +3..6 мес
Не вижу проблемы. Это ж вам не полноценный депозит. И можно оформить ещё карту на жену и хранить около 30к оперативных денег на все случаи жизни, ещё и процент максимально приближен к депозитному.
КБ то понятно, что больше для галочки, но иногда выпадал КБ такой же, как и на КоКо кредитке (как за кредитные).
Платные смс - это аж 5 грн/мес, которые можно не платить, если перевести на пуши. По поводу обслуживания - держать от 1к на карте это совсем мелочь, учитывая, какие % получаешь взамен.
Валютообмена нет, но он не сильно и нужен. Есть же Альфа, у которой на пакетную можно закинуть р2р с Форварда в выходные и без овердрафта прикупить валюту. Или кинуть СЭП в будни на Альфу, ТАС, Конкорд и т.д. и через пару часов тоже купить валюту.
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Striker
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Додано: Сер 15 кві, 2020 09:45
ShtormK написав:
А сейчас очень простой вопрос. Я назову 10 карт.Выберите из них одну: ту, которая нравится больше всех. Зачем, скажу чуть позже:
1. КоКо Кард, Форвард-банк
2. Белая, Монобанк
3. Card Blanche Violet, Идея-банк
4. Плативка, ТАСкомбанк
5. ВсеКарта, ПУМБ
6. Видсоточка+, Глобус
7. Виза Фишка, банк Аваль
8. Моя картка, Ощадбанк
И напишите, почему.
Спасибо!
Тут даже думать нечего - на сегодняшний день Коко без равных, а долгое время назад такой картой была Видсоточка
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