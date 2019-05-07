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Народный рейтинг дебетовых карт
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 15 кві, 2020 09:46
Striker написав:
какой тогда вообще смысл Белой?
Бесплатный транзитник
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MASolomko
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Додано: Сер 15 кві, 2020 10:45
MASolomko написав: Striker написав:
какой тогда вообще смысл Белой?
Бесплатный транзитник
Я Чёрную использую как транзитник, так как кешбэк нормальный только за свои, нет смысла использовать лимит. Поэтому у меня Чёрная = Белая.
А вчера у меня появилась КоКо дебет, теперь можно и её как транзитник использовать.
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Striker
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Додано: Сер 15 кві, 2020 10:50
Striker написав:
её как транзитник использовать
Привет финмону, при обороте от 100К/3мес лочат не задумываясь, особенно за р2р
Эт фича от Скунса
... делайте хоть что-нибудь!
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