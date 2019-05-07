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Народный рейтинг
дебетовых карт

Народный рейтинг дебетовых карт
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 3456

Какая из этих карт Вам нравится больше всего?

Народный рейтинг дебетовых карт 1.7 5 13
1. КоКо Кард, Форвард-банк
62%
8
2. Белая, Монобанк
31%
4
3. Card Blanche Violet, Идея-банк
0
0
4. Плативка, ТАСкомбанк
0
0
5. ВсеКарта, ПУМБ
0
0
6. Видсоточка+, Глобус
8%
1
7. Виза Фишка, банк Аваль
0
0
8. Моя картка, Ощадбанк
0
0
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 09:46

Re: Народный рейтинг дебетовых карт

  Striker написав:какой тогда вообще смысл Белой?
Бесплатный транзитник :)
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:45

  MASolomko написав:
  Striker написав:какой тогда вообще смысл Белой?
Бесплатный транзитник :)

Я Чёрную использую как транзитник, так как кешбэк нормальный только за свои, нет смысла использовать лимит. Поэтому у меня Чёрная = Белая. :)
А вчера у меня появилась КоКо дебет, теперь можно и её как транзитник использовать.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 10:50

Re: Народный рейтинг дебетовых карт

  Striker написав:её как транзитник использовать

Привет финмону, при обороте от 100К/3мес лочат не задумываясь, особенно за р2р
Эт фича от Скунса :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 3456
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