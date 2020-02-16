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Милованов показав, як "проїли" українську економіку за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 лют, 2020 20:00
И что нужно чтоб возобновить состав Черноморское морское пароходство на уровне 1991 года?
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