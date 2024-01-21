У 2023 році експортна виручка IT-послуг зменшилася на 8,5% і принесла $6,7 мільярдів.
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Експорт IT-послуг у 2023 році вперше не показав зростання: які країни забезпечували галузі виручку
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Додано: Чет 01 лют, 2024 16:29
Експорт IT-послуг у 2023 році вперше не показав...
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Дивися повний текст
Експорт IT-послуг у 2023 році вперше не показав зростання: які країни забезпечували галузі виручку
Додано: Чет 01 лют, 2024 16:29
Що дія сіті, що недіє, але поки економікою керують гавнянцев з шаурмой, та ще з набігами силовиків-бандитів татарова, тільки зниження і чекатиме.
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