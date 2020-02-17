Про це він повідомив в своєму телеграм-каналі.
Дивися повний текст Через п'ять років - мільйон: Кабмін обіцяє створювати робочі місця.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 16:04
Через п'ять років - мільйон: Кабмін обіцяє створювати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через п'ять років - мільйон: Кабмін обіцяє створювати робочі місця.
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