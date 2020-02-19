RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Путешествия и туризм

Путешествия и туризм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:01

  Alex2006 написав: Так вот, люди, получающие ЗП в гривне раньше могли позволить себе Египет, а теперь могут позволить себе Турцию. И так со всеми импортными товарами, напрямую привязанными к доллару. Того же бензина теперь могут залить больше. Так что, включаем мозги и фильтруем вбросы :)


Люди, которые раньше брали Египет за 1,5к на троих(с ребенком) при курсе 27, теперь возьмут Турцию за 3к евро на тех же троих при курсе 27, но за евро. Ну-ну... Продолжайте дальше :)
Бензина могут залить больше, тут не спорю. Все остальное - очень дискуссионно (но времени нет).
Искатель
 
Повідомлень: 3424
З нами з: 22.02.16
Подякував: 504 раз.
Подякували: 1451 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:08

  Alex2006 написав:
  freeze написав:Скоро выйдет прогноз промпроизводства за январь.
Думаю будет минус 7 процентов, такой хороший результат будет обусловлен, что и январь 2019 к январю 2018 был уже минусовым.

Кстати у меня смутные подозрения, что если правительство идиотов весной не заменят, то и роста ВВП не будет в 2020 году от слова совсем.

Ой ржака, ну посмотрим, как будет на самом деле))) Да, все пропало, все срочно в баааакс, у меня еще одна пачечка не слитая осталась))

Читал на той или на этой неделе пост тут от какого-то профана, кто заявлял, что украинцам, получающим ЗП в гривне от укрепления курса выгоды нет, ведь тратят они тоже в гривне!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Поржал, но не было времени откомментировать. Так вот, люди, получающие ЗП в гривне раньше могли позволить себе Египет, а теперь могут позволить себе Турцию. И так со всеми импортными товарами, напрямую привязанными к доллару. Того же бензина теперь могут залить больше. Так что, включаем мозги и фильтруем вбросы :)

Вы издеваетесь? У всех есть машины и деньги на заграничный отпуск?
Статистика за 2018
Ради туризма, согласно официальным данным, из страны выехала всего 121 тыс. украинцев. Получить комментарии Погранслужбы относительно этих цифр вчера не удалось. А выглядит официальная статистика очень заниженной. Так, самой востребованной оказалась Турция, где побывало ... всего 29,4 тыс. Далее — Египет (14,8 тыс.) и Болгария (12,2 тыс.). Туризм целью поездки также назвали 12,5 тыс. украинцев, отправившихся в Беларусь. Туда же в служебную поездку съездили 42,8 тыс. человек из числа 97 тысяч, покидавших Украину по командировке, согласно цифрам Госстата.
А вот продукты и одежду покупают все! А они как-то не дешевеют ...
Renee
 
Повідомлень: 85
З нами з: 22.10.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:03

  Renee написав:Вы издеваетесь? У всех есть машины и деньги на заграничный отпуск?
Статистика за 2018
Ради туризма, согласно официальным данным, из страны выехала всего 121 тыс. украинцев. Получить комментарии Погранслужбы относительно этих цифр вчера не удалось. А выглядит официальная статистика очень заниженной. Так, самой востребованной оказалась Турция, где побывало ... всего 29,4 тыс. Далее — Египет (14,8 тыс.) и Болгария (12,2 тыс.). Туризм целью поездки также назвали 12,5 тыс. украинцев, отправившихся в Беларусь. Туда же в служебную поездку съездили 42,8 тыс. человек из числа 97 тысяч, покидавших Украину по командировке, согласно цифрам Госстата.
А вот продукты и одежду покупают все! А они как-то не дешевеют ...


Зачем так ватно и нагло врать? :roll:
В 2018 г. в Турции отдохнуло 250 тыщ украинцев.
Это в 10 раз больше, чем в твоей кацапской брехне! :shock:
На продукты и одежду у украинцев деньги есть.
Никто не голодает, а тьолки у нас одеты и ухожены лучше, чем в богатых странах.
:lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7764
З нами з: 14.11.11
Подякував: 330 раз.
Подякували: 3863 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:08

Renee, что за бред? Ни разу никто не спрашивал о цели путешествия при вылете из страны. Откуда тогда статистика? Из пальца высосали?
amtrans
 
Повідомлень: 702
З нами з: 20.10.08
Подякував: 272 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:50

Libo
Во-первых, пруф, а во-вторых, ваша цифра не подтверждает той брехни, что все украинцы ломанутся в Турцию отдыхать из-за того, что доллар упал на 20%. Мертвому припарки.

И на счет красавиц украинских - а что еще есть? Машина, квартира, счет в банке? В лучшем случае диплом о высшем образовании ... И жилье с родителями и проездной на метро. :(
Renee
 
Повідомлень: 85
З нами з: 22.10.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:52

Путешествия и туризм

Renee, что за бред? Ни разу никто не спрашивал о цели путешествия при вылете из страны. Откуда тогда статистика? Из пальца высосали?

Человек видно никогда не выезжал дальше своего *******
В аэропорту ни разу не интересовались, целью полета.
На авто иногда спрашивают, но нигде не отмечают.
uaseller_info
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 26.01.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:54

  amtrans написав:Renee, что за бред? Ни разу никто не спрашивал о цели путешествия при вылете из страны. Откуда тогда статистика? Из пальца высосали?


Правда? А в билете ничего не стоит??? Или стоит Заграница . Когда приезжаешь , всегда спрашивают откуда . Часто и когда туда - куда едите и цель поездки. Так, что я вам не верю.
Renee
 
Повідомлень: 85
З нами з: 22.10.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:03


В прошлом году украинцы спустили в Польше рекордную сумму денег

Статистика показала, что украинцы в 2019 году потратили в Польше более 2 млрд долларов

В прошлом году граждане Украины потратили в Польше рекордную сумму средств, передает "Экономическая правда".

Так, в 2018 году украинцы потратили 1,05 млрд долларов, тогда как в 2019 году – 2,14 млрд долларов. Такие суммы озвучены аналитическим департаментом международной компании по аутстаффингу Gremi personal, ссылаясь на официальные данные Центрального статистического управления Польши. В сообщении говорится, что сумма растрат выросла чуть ли не вдвое, а вот переводы в Украину – остались почти прежними. Так, по данным Нацбанка Украины, в 2019 году украинцы перевели с Польши 3,8 млрд долларов, а в позапрошлом – 3,6 млрд долларов. В материале говорится, что, вероятно, украинцы все больше предпочитают польские товары, не увеличивая тем самым перевод денег в У
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1917
З нами з: 22.12.16
Подякував: 156 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Renee написав:Ради туризма, согласно официальным данным, из страны выехала всего 121 тыс. украинцев.


Это скорее всего просто посчитали кол-во чартерных авиарейсов по тур.направлениям. Пальцем в небо короче. Во всех этих цифрах и во всей этой статистике нужно сразу интересоваться критерием сбора данных. И когда мне говорят о 1%, 1.5% - я всегда тихо смеюсь - в любой статистике +/- 1% легко манипулируется базой сравнения, если нужно. На сленге "погрешность толщины карандаша".
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 532
З нами з: 16.05.12
Подякував: 96 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:21

  proftpd66 написав:
В прошлом году украинцы спустили в Польше рекордную сумму денег

Статистика показала, что украинцы в 2019 году потратили в Польше более 2 млрд долларов

В прошлом году граждане Украины потратили в Польше рекордную сумму средств, передает "Экономическая правда".

Так, в 2018 году украинцы потратили 1,05 млрд долларов, тогда как в 2019 году – 2,14 млрд долларов. Такие суммы озвучены аналитическим департаментом международной компании по аутстаффингу Gremi personal, ссылаясь на официальные данные Центрального статистического управления Польши. В сообщении говорится, что сумма растрат выросла чуть ли не вдвое, а вот переводы в Украину – остались почти прежними. Так, по данным Нацбанка Украины, в 2019 году украинцы перевели с Польши 3,8 млрд долларов, а в позапрошлом – 3,6 млрд долларов. В материале говорится, что, вероятно, украинцы все больше предпочитают польские товары, не увеличивая тем самым перевод денег в У



це негативна тенденція для економіки України. Вона потерпає не тільки від нестачі робочої сили, але й від того, що українці все більше надають переваг польським товарам, а не збільшують переведення грошей до України, де б вони витрачались на придбання товарів українських виробників"
jump
 
Повідомлень: 2649
З нами з: 18.08.09
Подякував: 77 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: el turisto і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.