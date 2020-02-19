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Путешествия и туризм
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:01
Alex2006 написав:
Так вот, люди, получающие ЗП в гривне раньше могли позволить себе Египет, а теперь могут позволить себе Турцию. И так со всеми импортными товарами, напрямую привязанными к доллару. Того же бензина теперь могут залить больше. Так что, включаем мозги и фильтруем вбросы
Люди, которые раньше брали Египет за 1,5к на троих(с ребенком) при курсе 27, теперь возьмут Турцию за 3к евро на тех же троих при курсе 27, но за евро. Ну-ну... Продолжайте дальше
Бензина могут залить больше, тут не спорю. Все остальное - очень дискуссионно (но времени нет).
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Додано: Сер 19 лют, 2020 13:08
Alex2006 написав: freeze написав:
Скоро выйдет прогноз промпроизводства за январь.
Думаю будет минус 7 процентов, такой хороший результат будет обусловлен, что и январь 2019 к январю 2018 был уже минусовым.
Кстати у меня смутные подозрения, что если правительство идиотов весной не заменят, то и роста ВВП не будет в 2020 году от слова совсем.
Ой ржака, ну посмотрим, как будет на самом деле))) Да, все пропало, все срочно в баааакс, у меня еще одна пачечка не слитая осталась))
Читал на той или на этой неделе пост тут от какого-то профана, кто заявлял, что украинцам, получающим ЗП в гривне от укрепления курса выгоды нет, ведь тратят они тоже в гривне!!! Поржал, но не было времени откомментировать. Так вот, люди, получающие ЗП в гривне раньше могли позволить себе Египет, а теперь могут позволить себе Турцию.
И так со всеми импортными товарами, напрямую привязанными к доллару. Того же бензина теперь могут залить больше. Так что, включаем мозги и фильтруем вбросы
Вы издеваетесь? У всех есть машины и деньги на заграничный отпуск?
Статистика за 2018
Ради туризма, согласно официальным данным, из страны выехала всего 121 тыс. украинцев. Получить комментарии Погранслужбы относительно этих цифр вчера не удалось. А выглядит официальная статистика очень заниженной. Так, самой востребованной оказалась Турция, где побывало ... всего 29,4 тыс. Далее — Египет (14,8 тыс.) и Болгария (12,2 тыс.). Туризм целью поездки также назвали 12,5 тыс. украинцев, отправившихся в Беларусь. Туда же в служебную поездку съездили 42,8 тыс. человек из числа 97 тысяч, покидавших Украину по командировке, согласно цифрам Госстата.
А вот продукты и одежду покупают все! А они как-то не дешевеют ...
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Renee
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Додано: Сер 19 лют, 2020 16:03
Renee написав:
Вы издеваетесь? У всех есть машины и деньги на заграничный отпуск?
Статистика за 2018
Ради туризма, согласно официальным данным, из страны выехала всего 121 тыс. украинцев. Получить комментарии Погранслужбы относительно этих цифр вчера не удалось. А выглядит официальная статистика очень заниженной. Так, самой востребованной оказалась Турция, где побывало ... всего 29,4 тыс. Далее — Египет (14,8 тыс.) и Болгария (12,2 тыс.). Туризм целью поездки также назвали 12,5 тыс. украинцев, отправившихся в Беларусь. Туда же в служебную поездку съездили 42,8 тыс. человек из числа 97 тысяч, покидавших Украину по командировке, согласно цифрам Госстата.
А вот продукты и одежду покупают все! А они как-то не дешевеют ...
Зачем так ватно и нагло врать?
В 2018 г. в Турции отдохнуло 250 тыщ украинцев.
Это в 10 раз больше, чем в твоей кацапской брехне!
На продукты и одежду у украинцев деньги есть.
Никто не голодает, а тьолки у нас одеты и ухожены лучше, чем в богатых странах.
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Libo
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Додано: Сер 19 лют, 2020 16:08
Renee, что за бред? Ни разу никто не спрашивал о цели путешествия при вылете из страны. Откуда тогда статистика? Из пальца высосали?
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amtrans
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Додано: Сер 19 лют, 2020 16:50
Libo
Во-первых, пруф, а во-вторых, ваша цифра не подтверждает той брехни, что все украинцы ломанутся в Турцию отдыхать из-за того, что доллар упал на 20%. Мертвому припарки.
И на счет красавиц украинских - а что еще есть? Машина, квартира, счет в банке? В лучшем случае диплом о высшем образовании ... И жилье с родителями и проездной на метро.
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Renee
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Додано: Сер 19 лют, 2020 16:52
Renee, что за бред? Ни разу никто не спрашивал о цели путешествия при вылете из страны. Откуда тогда статистика? Из пальца высосали?
Человек видно никогда не выезжал дальше своего *******
В аэропорту ни разу не интересовались, целью полета.
На авто иногда спрашивают, но нигде не отмечают.
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uaseller_info
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Додано: Сер 19 лют, 2020 16:54
amtrans написав:Renee
, что за бред? Ни разу никто не спрашивал о цели путешествия при вылете
из страны. Откуда тогда статистика? Из пальца высосали?
Правда? А в билете ничего не стоит??? Или стоит Заграница . Когда приезжаешь , всегда спрашивают откуда . Часто и когда туда - куда едите и цель поездки. Так, что я вам не верю.
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Renee
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:03
В прошлом году украинцы спустили в Польше рекордную сумму денег
Статистика показала, что украинцы в 2019 году потратили в Польше более 2 млрд долларов
В прошлом году граждане Украины потратили в Польше рекордную сумму средств, передает "Экономическая правда".
Так, в 2018 году украинцы потратили 1,05 млрд долларов, тогда как в 2019 году – 2,14 млрд долларов. Такие суммы озвучены аналитическим департаментом международной компании по аутстаффингу Gremi personal, ссылаясь на официальные данные Центрального статистического управления Польши. В сообщении говорится, что сумма растрат выросла чуть ли не вдвое, а вот переводы в Украину – остались почти прежними. Так, по данным Нацбанка Украины, в 2019 году украинцы перевели с Польши 3,8 млрд долларов, а в позапрошлом – 3,6 млрд долларов. В материале говорится, что, вероятно, украинцы все больше предпочитают польские товары, не увеличивая тем самым перевод денег в У
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:13
Renee написав:
Ради туризма, согласно официальным данным, из страны выехала всего 121 тыс. украинцев.
Это скорее всего просто посчитали кол-во чартерных авиарейсов по тур.направлениям. Пальцем в небо короче. Во всех этих цифрах и во всей этой статистике нужно сразу интересоваться критерием сбора данных. И когда мне говорят о 1%, 1.5% - я всегда тихо смеюсь - в любой статистике +/- 1% легко манипулируется базой сравнения, если нужно. На сленге "погрешность толщины карандаша".
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
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katso
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:21
proftpd66 написав:
В прошлом году украинцы спустили в Польше рекордную сумму денег
Статистика показала, что украинцы в 2019 году потратили в Польше более 2 млрд долларов
В прошлом году граждане Украины потратили в Польше рекордную сумму средств, передает "Экономическая правда".
Так, в 2018 году украинцы потратили 1,05 млрд долларов, тогда как в 2019 году – 2,14 млрд долларов. Такие суммы озвучены аналитическим департаментом международной компании по аутстаффингу Gremi personal, ссылаясь на официальные данные Центрального статистического управления Польши. В сообщении говорится, что сумма растрат выросла чуть ли не вдвое, а вот переводы в Украину – остались почти прежними. Так, по данным Нацбанка Украины, в 2019 году украинцы перевели с Польши 3,8 млрд долларов, а в позапрошлом – 3,6 млрд долларов. В материале говорится, что, вероятно, украинцы все больше предпочитают польские товары, не увеличивая тем самым перевод денег в У
це негативна тенденція для економіки України. Вона потерпає не тільки від нестачі робочої сили, але й від того, що українці все більше надають переваг польським товарам, а не збільшують переведення грошей до України, де б вони витрачались на придбання товарів українських виробників"
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