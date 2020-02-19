Путешествия и туризм

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#12> Додано: Сер 19 лют, 2020 11:01 Alex2006 написав: Так вот, люди, получающие ЗП в гривне раньше могли позволить себе Египет, а теперь могут позволить себе Турцию. И так со всеми импортными товарами, напрямую привязанными к доллару. Того же бензина теперь могут залить больше. Так что, включаем мозги и фильтруем вбросы Так вот, люди, получающие ЗП в гривне раньше могли позволить себе Египет, а теперь могут позволить себе Турцию. И так со всеми импортными товарами, напрямую привязанными к доллару. Того же бензина теперь могут залить больше. Так что, включаем мозги и фильтруем вбросы



Люди, которые раньше брали Египет за 1,5к на троих(с ребенком) при курсе 27, теперь возьмут Турцию за 3к евро на тех же троих при курсе 27, но за евро. Ну-ну... Продолжайте дальше

Бензина могут залить больше, тут не спорю. Все остальное - очень дискуссионно (но времени нет). Люди, которые раньше брали Египет за 1,5к на троих(с ребенком) при курсе 27, теперь возьмут Турцию за 3к евро на тех же троих при курсе 27, но за евро. Ну-ну... Продолжайте дальшеБензина могут залить больше, тут не спорю. Все остальное - очень дискуссионно (но времени нет). Искатель Повідомлень: 3424 З нами з: 22.02.16 Подякував: 504 раз. Подякували: 1451 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 13:08 Alex2006 написав: freeze написав: Скоро выйдет прогноз промпроизводства за январь.

Думаю будет минус 7 процентов, такой хороший результат будет обусловлен, что и январь 2019 к январю 2018 был уже минусовым.



Кстати у меня смутные подозрения, что если правительство идиотов весной не заменят, то и роста ВВП не будет в 2020 году от слова совсем. Скоро выйдет прогноз промпроизводства за январь.Думаю будет минус 7 процентов, такой хороший результат будет обусловлен, что и январь 2019 к январю 2018 был уже минусовым.Кстати у меня смутные подозрения, что если правительство идиотов весной не заменят, то и роста ВВП не будет в 2020 году от слова совсем.

Ой ржака, ну посмотрим, как будет на самом деле))) Да, все пропало, все срочно в баааакс, у меня еще одна пачечка не слитая осталась))



Читал на той или на этой неделе пост тут от какого-то профана, кто заявлял, что украинцам, получающим ЗП в гривне от укрепления курса выгоды нет, ведь тратят они тоже в гривне!!! Поржал, но не было времени откомментировать. Так вот, люди, получающие ЗП в гривне раньше могли позволить себе Египет, а теперь могут позволить себе Турцию. И так со всеми импортными товарами, напрямую привязанными к доллару. Того же бензина теперь могут залить больше. Так что, включаем мозги и фильтруем вбросы Ой ржака, ну посмотрим, как будет на самом деле))) Да, все пропало, все срочно в баааакс, у меня еще одна пачечка не слитая осталась))Читал на той или на этой неделе пост тут от какого-то профана, кто заявлял, чтоИ так со всеми импортными товарами, напрямую привязанными к доллару. Того же бензина теперь могут залить больше. Так что, включаем мозги и фильтруем вбросы

Вы издеваетесь? У всех есть машины и деньги на заграничный отпуск?

Статистика за 2018

Ради туризма, согласно официальным данным, из страны выехала всего 121 тыс. украинцев. Получить комментарии Погранслужбы относительно этих цифр вчера не удалось. А выглядит официальная статистика очень заниженной. Так, самой востребованной оказалась Турция, где побывало ... всего 29,4 тыс. Далее — Египет (14,8 тыс.) и Болгария (12,2 тыс.). Туризм целью поездки также назвали 12,5 тыс. украинцев, отправившихся в Беларусь. Туда же в служебную поездку съездили 42,8 тыс. человек из числа 97 тысяч, покидавших Украину по командировке, согласно цифрам Госстата.

А вот продукты и одежду покупают все! А они как-то не дешевеют ... Вы издеваетесь? У всех есть машины и деньги на заграничный отпуск?Статистика за 2018Ради туризма, согласно официальным данным, из страны выехала всего 121 тыс. украинцев. Получить комментарии Погранслужбы относительно этих цифр вчера не удалось. А выглядит официальная статистика очень заниженной. Так, самой востребованной оказалась Турция, где побывало ... всего 29,4 тыс. Далее — Египет (14,8 тыс.) и Болгария (12,2 тыс.). Туризм целью поездки также назвали 12,5 тыс. украинцев, отправившихся в Беларусь. Туда же в служебную поездку съездили 42,8 тыс. человек из числа 97 тысяч, покидавших Украину по командировке, согласно цифрам Госстата.А вот продукты и одежду покупают все! А они как-то не дешевеют ... Renee Повідомлень: 85 З нами з: 22.10.19 Подякував: 21 раз. Подякували: 6 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 16:03 Renee написав: Вы издеваетесь? У всех есть машины и деньги на заграничный отпуск?

Статистика за 2018

Ради туризма, согласно официальным данным, из страны выехала всего 121 тыс. украинцев. Получить комментарии Погранслужбы относительно этих цифр вчера не удалось. А выглядит официальная статистика очень заниженной. Так, самой востребованной оказалась Турция, где побывало ... всего 29,4 тыс. Далее — Египет (14,8 тыс.) и Болгария (12,2 тыс.). Туризм целью поездки также назвали 12,5 тыс. украинцев, отправившихся в Беларусь. Туда же в служебную поездку съездили 42,8 тыс. человек из числа 97 тысяч, покидавших Украину по командировке, согласно цифрам Госстата.

А вот продукты и одежду покупают все! А они как-то не дешевеют ... Вы издеваетесь? У всех есть машины и деньги на заграничный отпуск?Статистика за 2018Ради туризма, согласно официальным данным, из страны выехала всего 121 тыс. украинцев. Получить комментарии Погранслужбы относительно этих цифр вчера не удалось. А выглядит официальная статистика очень заниженной. Так, самой востребованной оказалась Турция, где побывало ... всего 29,4 тыс. Далее — Египет (14,8 тыс.) и Болгария (12,2 тыс.). Туризм целью поездки также назвали 12,5 тыс. украинцев, отправившихся в Беларусь. Туда же в служебную поездку съездили 42,8 тыс. человек из числа 97 тысяч, покидавших Украину по командировке, согласно цифрам Госстата.А вот продукты и одежду покупают все! А они как-то не дешевеют ...



Зачем так ватно и нагло врать?

В 2018 г. в Турции отдохнуло 250 тыщ украинцев.

Это в 10 раз больше, чем в твоей кацапской брехне!

На продукты и одежду у украинцев деньги есть.

Никто не голодает, а тьолки у нас одеты и ухожены лучше, чем в богатых странах.

Зачем так ватно и нагло врать?В 2018 г. в Турции отдохнуло 250 тыщ украинцев.Это в 10 раз больше, чем в твоей кацапской брехне!На продукты и одежду у украинцев деньги есть.Никто не голодает, а тьолки у нас одеты и ухожены лучше, чем в богатых странах. Libo 2

Повідомлень: 7764 З нами з: 14.11.11 Подякував: 330 раз. Подякували: 3863 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 16:08 Renee, что за бред? Ни разу никто не спрашивал о цели путешествия при вылете из страны. Откуда тогда статистика? Из пальца высосали? amtrans Повідомлень: 702 З нами з: 20.10.08 Подякував: 272 раз. Подякували: 228 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 16:50 Libo

Во-первых, пруф, а во-вторых, ваша цифра не подтверждает той брехни, что все украинцы ломанутся в Турцию отдыхать из-за того, что доллар упал на 20%. Мертвому припарки.



И на счет красавиц украинских - а что еще есть? Машина, квартира, счет в банке? В лучшем случае диплом о высшем образовании ... И жилье с родителями и проездной на метро. Во-первых, пруф, а во-вторых, ваша цифра не подтверждает той брехни, что все украинцы ломанутся в Турцию отдыхать из-за того, что доллар упал на 20%. Мертвому припарки.И на счет красавиц украинских - а что еще есть? Машина, квартира, счет в банке? В лучшем случае диплом о высшем образовании ... И жилье с родителями и проездной на метро. Renee Повідомлень: 85 З нами з: 22.10.19 Подякував: 21 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 16:52 Путешествия и туризм Renee, что за бред? Ни разу никто не спрашивал о цели путешествия при вылете из страны. Откуда тогда статистика? Из пальца высосали?

Человек видно никогда не выезжал дальше своего *******

В аэропорту ни разу не интересовались, целью полета.

На авто иногда спрашивают, но нигде не отмечают. Человек видно никогда не выезжал дальше своего *******В аэропорту ни разу не интересовались, целью полета.На авто иногда спрашивают, но нигде не отмечают. uaseller_info

Повідомлень: 50 З нами з: 26.01.15 Подякував: 18 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 16:54 amtrans написав: Renee, что за бред? Ни разу никто не спрашивал о цели путешествия при вылете из страны. Откуда тогда статистика? Из пальца высосали? , что за бред? Ни разу никто не спрашивал о цели путешествия прииз страны. Откуда тогда статистика? Из пальца высосали?



Правда? А в билете ничего не стоит??? Или стоит Заграница . Когда приезжаешь , всегда спрашивают откуда . Часто и когда туда - куда едите и цель поездки. Так, что я вам не верю. Правда? А в билете ничего не стоит??? Или стоит Заграница . Когда приезжаешь , всегда спрашивают откуда . Часто и когда туда - куда едите и цель поездки. Так, что я вам не верю. Renee Повідомлень: 85 З нами з: 22.10.19 Подякував: 21 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 17:03

В прошлом году украинцы спустили в Польше рекордную сумму денег



Статистика показала, что украинцы в 2019 году потратили в Польше более 2 млрд долларов



В прошлом году граждане Украины потратили в Польше рекордную сумму средств, передает "Экономическая правда".



Так, в 2018 году украинцы потратили 1,05 млрд долларов, тогда как в 2019 году – 2,14 млрд долларов. Такие суммы озвучены аналитическим департаментом международной компании по аутстаффингу Gremi personal, ссылаясь на официальные данные Центрального статистического управления Польши. В сообщении говорится, что сумма растрат выросла чуть ли не вдвое, а вот переводы в Украину – остались почти прежними. Так, по данным Нацбанка Украины, в 2019 году украинцы перевели с Польши 3,8 млрд долларов, а в позапрошлом – 3,6 млрд долларов. В материале говорится, что, вероятно, украинцы все больше предпочитают польские товары, не увеличивая тем самым перевод денег в У Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ

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Повідомлень: 1917 З нами з: 22.12.16 Подякував: 156 раз. Подякували: 112 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 17:13 Re: Валютный рынок в контексте ДС Renee написав: Ради туризма, согласно официальным данным, из страны выехала всего 121 тыс. украинцев. Ради туризма, согласно официальным данным, из страны выехала всего 121 тыс. украинцев.



Это скорее всего просто посчитали кол-во чартерных авиарейсов по тур.направлениям. Пальцем в небо короче. Во всех этих цифрах и во всей этой статистике нужно сразу интересоваться критерием сбора данных. И когда мне говорят о 1%, 1.5% - я всегда тихо смеюсь - в любой статистике +/- 1% легко манипулируется базой сравнения, если нужно. На сленге "погрешность толщины карандаша". Это скорее всего просто посчитали кол-во чартерных авиарейсов по тур.направлениям. Пальцем в небо короче. Во всех этих цифрах и во всей этой статистике нужно сразу интересоваться критерием сбора данных. И когда мне говорят о 1%, 1.5% - я всегда тихо смеюсь - в любой статистике +/- 1% легко манипулируется базой сравнения, если нужно. На сленге "погрешность толщины карандаша". Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга! katso

Повідомлень: 532 З нами з: 16.05.12 Подякував: 96 раз. Подякували: 206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 17:21 proftpd66 написав:

В прошлом году украинцы спустили в Польше рекордную сумму денег



Статистика показала, что украинцы в 2019 году потратили в Польше более 2 млрд долларов



В прошлом году граждане Украины потратили в Польше рекордную сумму средств, передает "Экономическая правда".



Так, в 2018 году украинцы потратили 1,05 млрд долларов, тогда как в 2019 году – 2,14 млрд долларов. Такие суммы озвучены аналитическим департаментом международной компании по аутстаффингу Gremi personal, ссылаясь на официальные данные Центрального статистического управления Польши. В сообщении говорится, что сумма растрат выросла чуть ли не вдвое, а вот переводы в Украину – остались почти прежними. Так, по данным Нацбанка Украины, в 2019 году украинцы перевели с Польши 3,8 млрд долларов, а в позапрошлом – 3,6 млрд долларов. В материале говорится, что, вероятно, украинцы все больше предпочитают польские товары, не увеличивая тем самым перевод денег в У Статистика показала, что украинцы в 2019 году потратили в Польше более 2 млрд долларовВ прошлом году граждане Украины потратили в Польше рекордную сумму средств, передает "Экономическая правда".Так, в 2018 году украинцы потратили 1,05 млрд долларов, тогда как в 2019 году – 2,14 млрд долларов. Такие суммы озвучены аналитическим департаментом международной компании по аутстаффингу Gremi personal, ссылаясь на официальные данные Центрального статистического управления Польши. В сообщении говорится, что сумма растрат выросла чуть ли не вдвое, а вот переводы в Украину – остались почти прежними. Так, по данным Нацбанка Украины, в 2019 году украинцы перевели с Польши 3,8 млрд долларов, а в позапрошлом – 3,6 млрд долларов. В материале говорится, что, вероятно, украинцы все больше предпочитают польские товары, не увеличивая тем самым перевод денег в У





це негативна тенденція для економіки України. Вона потерпає не тільки від нестачі робочої сили, але й від того, що українці все більше надають переваг польським товарам, а не збільшують переведення грошей до України, де б вони витрачались на придбання товарів українських виробників" це негативна тенденція для економіки України. Вона потерпає не тільки від нестачі робочої сили, але й від того, що українці все більше надають переваг польським товарам, а не збільшують переведення грошей до України, де б вони витрачались на придбання товарів українських виробників" jump Повідомлень: 2649 З нами з: 18.08.09 Подякував: 77 раз. Подякували: 539 раз. Профіль ВідповістиЦитата #12> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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