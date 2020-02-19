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Путешествия и туризм
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 лют, 2020 17:23
katso написав: Renee написав:
Ради туризма, согласно официальным данным, из страны выехала всего 121 тыс. украинцев.
Это скорее всего просто посчитали кол-во чартерных авиарейсов по тур.направлениям. Пальцем в небо короче. Во всех этих цифрах и во всей этой статистике нужно сразу интересоваться критерием сбора данных. И когда мне говорят о 1%, 1.5% - я всегда тихо смеюсь - в любой статистике +/- 1% легко манипулируется базой сравнения, если нужно. На сленге "погрешность толщины карандаша".
В споре желательно было определиться что необходимо подсчитывать. Количество уникальных лиц-посетителей или количество посещений.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:28
Renee написав:
Часто и когда туда - куда едите и цель поездки.
Очень сильно сомневаюсь, что кого-то в аэропорту интересуют особенности вашего пищеварения.
На паспортном контроле проверяют факт того, что вы легально можете пересечь границу. Ваш посадочный талон при этом не нужен. Кстати, во многих аэропортах/авиакомпаниях посадочный вполне может быть электронным, это разблокированный телефон надо в окошко таможеннику пихать?
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:52
Renee написав:
Во-первых, пруф, а во-вторых, ваша цифра не подтверждает той брехни, что все украинцы ломанутся в Турцию отдыхать из-за того, что доллар упал на 20%. Мертвому припарки.
Турки всё считают в евро ). Но цены у них неадекватные последние годы. Привлекательнее за подешевевший евро ехать в еврозону.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 17:52
jump написав: proftpd66 написав:
В прошлом году украинцы спустили в Польше рекордную сумму денег
Статистика показала, что украинцы в 2019 году потратили в Польше более 2 млрд долларов
В прошлом году граждане Украины потратили в Польше рекордную сумму средств, передает "Экономическая правда".
Так, в 2018 году украинцы потратили 1,05 млрд долларов, тогда как в 2019 году – 2,14 млрд долларов. Такие суммы озвучены аналитическим департаментом международной компании по аутстаффингу Gremi personal, ссылаясь на официальные данные Центрального статистического управления Польши. В сообщении говорится, что сумма растрат выросла чуть ли не вдвое, а вот переводы в Украину – остались почти прежними. Так, по данным Нацбанка Украины, в 2019 году украинцы перевели с Польши 3,8 млрд долларов, а в позапрошлом – 3,6 млрд долларов. В материале говорится, что, вероятно, украинцы все больше предпочитают польские товары, не увеличивая тем самым перевод денег в У
це негативна тенденція для економіки України. Вона потерпає не тільки від нестачі робочої сили, але й від того, що українці все більше надають переваг польським товарам, а не збільшують переведення грошей до України, де б вони витрачались на придбання товарів українських виробників"
Подтверждаю, был на Рождество, Аркадия и Золотые терассы в Варшаве полным полно украинцев закупаются по полное и расчитываются многие картами, а продуктовые товары в Керфуре или Лидлле по качеству на несколько порядков выше наших. Даже выгодно на православное Рождество покупать ихнюю колбасу и буженину и дешевле и качественне.
Выгодно товарами закупатся
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Додано: Сер 19 лют, 2020 18:15
proftpd66 написав:
В прошлом году украинцы спустили в Польше рекордную сумму денег
Статистика показала, что украинцы в 2019 году потратили в Польше более 2 млрд долларов
В прошлом году граждане Украины потратили в Польше рекордную сумму средств, передает "Экономическая правда".
Так, в 2018 году украинцы потратили 1,05 млрд долларов, тогда как в 2019 году – 2,14 млрд долларов. Такие суммы озвучены аналитическим департаментом международной компании по аутстаффингу Gremi personal, ссылаясь на официальные данные Центрального статистического управления Польши. В сообщении говорится, что сумма растрат выросла чуть ли не вдвое, а вот переводы в Украину – остались почти прежними. Так, по данным Нацбанка Украины, в 2019 году украинцы перевели с Польши 3,8 млрд долларов, а в позапрошлом – 3,6 млрд долларов. В материале говорится, что, вероятно, украинцы все больше предпочитают польские товары, не увеличивая тем самым перевод денег в У
Крепкую гривну выгоднее тратить заграницей. Ведь цены на импорт, и украинский товар или не снизились, или снизились непропорционально мало, относительно укрепляжа.
Поэтому выгоднее купить условный айфон в Польше картой с кешбеком 7% (например), и оформить возврат НДС (VAT), чем покупать тот же айфон в Украине.
При этом в Польше товар будет "по-настоящему" белый и официальный, а не как в Украине.
И так практически по любому товару, который кроме всего прочего там вообще дешевле изначально (а если возвращать VAT и кешбечить - то вообще вполовину дешевле, чем в Украине)
По этой же причине выгоднее отдыхать где-то за океаном, чем в Кирилловке или Затоке, например
В контексте ветки - прикиньте как это отразится на торговом и платёжном балансе, как это повлияет на курс, когда закончатся "настоящие деньги", чтоб пополнять страховые депозиты в Visa и Mastercard (они гривны не принимают
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Додано: Сер 19 лют, 2020 18:34
Renee написав:Libo
И на счет красавиц украинских - а что еще есть? Машина, квартира, счет в банке? В лучшем случае диплом о высшем образовании ... И жилье с родителями и проездной на метро.
Какие вы несчастные.
А за рубежом у всех виллы с бассейнами, свои яхты и вертолеты, и дома на диване лежат, вкусности жрут и сладкие ликеры бухают.
Вы вроде начали массово закордон ездить, но видеть и анализировать так и не научились. Продолжаете жить в плену мифов.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 18:42
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"сходу" сложно говорить. Какие украинские товары можно покупать? и зачем их покупать если из Китая дешевле.
может быть платить любые товары в супермаркетах и магазинах и платить за них НДС
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Додано: Сер 19 лют, 2020 18:45
proftpd66 написав:
"сходу" сложно говорить. Какие украинские товары можно покупать? и зачем их покупать если из Китая дешевле.
может быть платить любые товары в супермаркетах и магазинах и платить за них НДС
Это вопросы к украинцам, которые потратили в Польше 2млрд баксов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 19 лют, 2020 18:55
Вкладчик1234 написав:
Крепкую гривну выгоднее тратить заграницей. Ведь цены на импорт, и украинский товар или не снизились, или снизились непропорционально мало, относительно укрепляжа.
Поэтому выгоднее купить условный айфон в Польше картой с кешбеком 7% (например), и оформить возврат НДС (VAT), чем покупать тот же айфон в Украине.
При этом в Польше товар будет "по-настоящему" белый и официальный, а не как в Украине.
И так практически по любому товару, который кроме всего прочего там вообще дешевле изначально (а если возвращать VAT и кешбечить - то вообще вполовину дешевле, чем в Украине)
По этой же причине выгоднее отдыхать где-то за океаном, чем в Кирилловке или Затоке, например
В контексте ветки - прикиньте как это отразится на торговом и платёжном балансе, как это повлияет на курс, когда закончатся "настоящие деньги", чтоб пополнять страховые депозиты в Visa и Mastercard (они гривны не принимают
)
Ну так сейчас в мире везде, во всех странах.
У меня знакомые в Швейцарии ничего там не покупают. Каждую неделю ездят на шопинг в Германию.
Но за носками или труселями за границу отдельно не поедешь. Пойдешь в магазин и купишь в своей стране.
А хочешь все дёшево - переезжай в Китай. В Ухань. Будешь наслаждаться дешевизной.
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