Путешествия и туризм

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<12 Додано: Сер 19 лют, 2020 17:23 katso написав: Renee написав: Ради туризма, согласно официальным данным, из страны выехала всего 121 тыс. украинцев. Ради туризма, согласно официальным данным, из страны выехала всего 121 тыс. украинцев.



Это скорее всего просто посчитали кол-во чартерных авиарейсов по тур.направлениям. Пальцем в небо короче. Во всех этих цифрах и во всей этой статистике нужно сразу интересоваться критерием сбора данных. И когда мне говорят о 1%, 1.5% - я всегда тихо смеюсь - в любой статистике +/- 1% легко манипулируется базой сравнения, если нужно. На сленге "погрешность толщины карандаша". Это скорее всего просто посчитали кол-во чартерных авиарейсов по тур.направлениям. Пальцем в небо короче. Во всех этих цифрах и во всей этой статистике нужно сразу интересоваться критерием сбора данных. И когда мне говорят о 1%, 1.5% - я всегда тихо смеюсь - в любой статистике +/- 1% легко манипулируется базой сравнения, если нужно. На сленге "погрешность толщины карандаша".



В споре желательно было определиться что необходимо подсчитывать. Количество уникальных лиц-посетителей или количество посещений. В споре желательно было определиться что необходимо подсчитывать. Количество уникальных лиц-посетителей или количество посещений. tumos Повідомлень: 1054 З нами з: 12.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 82 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 17:28 Re: Валютный рынок в контексте ДС Renee написав: Часто и когда туда - куда едите и цель поездки. Часто и когда туда - куда едите и цель поездки.



Очень сильно сомневаюсь, что кого-то в аэропорту интересуют особенности вашего пищеварения.



На паспортном контроле проверяют факт того, что вы легально можете пересечь границу. Ваш посадочный талон при этом не нужен. Кстати, во многих аэропортах/авиакомпаниях посадочный вполне может быть электронным, это разблокированный телефон надо в окошко таможеннику пихать? Очень сильно сомневаюсь, что кого-то в аэропорту интересуют особенности вашего пищеварения.На паспортном контроле проверяют факт того, что вы легально можете пересечь границу. Ваш посадочный талон при этом не нужен. Кстати, во многих аэропортах/авиакомпаниях посадочный вполне может быть электронным, это разблокированный телефон надо в окошко таможеннику пихать? xmmmir

Повідомлень: 2 З нами з: 22.05.19 Подякував: 1 раз. Подякували: 1 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 17:52 Renee написав: Во-первых, пруф, а во-вторых, ваша цифра не подтверждает той брехни, что все украинцы ломанутся в Турцию отдыхать из-за того, что доллар упал на 20%. Мертвому припарки.

Во-первых, пруф, а во-вторых, ваша цифра не подтверждает той брехни, что все украинцы ломанутся в Турцию отдыхать из-за того, что доллар упал на 20%. Мертвому припарки.

Турки всё считают в евро ). Но цены у них неадекватные последние годы. Привлекательнее за подешевевший евро ехать в еврозону. Турки всё считают в евро ). Но цены у них неадекватные последние годы. Привлекательнее за подешевевший евро ехать в еврозону. Mazay256 Повідомлень: 545 З нами з: 15.06.16 Подякував: 147 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 17:52 jump написав: proftpd66 написав:

В прошлом году украинцы спустили в Польше рекордную сумму денег



Статистика показала, что украинцы в 2019 году потратили в Польше более 2 млрд долларов



В прошлом году граждане Украины потратили в Польше рекордную сумму средств, передает "Экономическая правда".



Так, в 2018 году украинцы потратили 1,05 млрд долларов, тогда как в 2019 году – 2,14 млрд долларов. Такие суммы озвучены аналитическим департаментом международной компании по аутстаффингу Gremi personal, ссылаясь на официальные данные Центрального статистического управления Польши. В сообщении говорится, что сумма растрат выросла чуть ли не вдвое, а вот переводы в Украину – остались почти прежними. Так, по данным Нацбанка Украины, в 2019 году украинцы перевели с Польши 3,8 млрд долларов, а в позапрошлом – 3,6 млрд долларов. В материале говорится, что, вероятно, украинцы все больше предпочитают польские товары, не увеличивая тем самым перевод денег в У Статистика показала, что украинцы в 2019 году потратили в Польше более 2 млрд долларовВ прошлом году граждане Украины потратили в Польше рекордную сумму средств, передает "Экономическая правда".Так, в 2018 году украинцы потратили 1,05 млрд долларов, тогда как в 2019 году – 2,14 млрд долларов. Такие суммы озвучены аналитическим департаментом международной компании по аутстаффингу Gremi personal, ссылаясь на официальные данные Центрального статистического управления Польши. В сообщении говорится, что сумма растрат выросла чуть ли не вдвое, а вот переводы в Украину – остались почти прежними. Так, по данным Нацбанка Украины, в 2019 году украинцы перевели с Польши 3,8 млрд долларов, а в позапрошлом – 3,6 млрд долларов. В материале говорится, что, вероятно, украинцы все больше предпочитают польские товары, не увеличивая тем самым перевод денег в У





це негативна тенденція для економіки України. Вона потерпає не тільки від нестачі робочої сили, але й від того, що українці все більше надають переваг польським товарам, а не збільшують переведення грошей до України, де б вони витрачались на придбання товарів українських виробників" це негативна тенденція для економіки України. Вона потерпає не тільки від нестачі робочої сили, але й від того, що українці все більше надають переваг польським товарам, а не збільшують переведення грошей до України, де б вони витрачались на придбання товарів українських виробників"



Подтверждаю, был на Рождество, Аркадия и Золотые терассы в Варшаве полным полно украинцев закупаются по полное и расчитываются многие картами, а продуктовые товары в Керфуре или Лидлле по качеству на несколько порядков выше наших. Даже выгодно на православное Рождество покупать ихнюю колбасу и буженину и дешевле и качественне.

Выгодно товарами закупатся Подтверждаю, был на Рождество, Аркадия и Золотые терассы в Варшаве полным полно украинцев закупаются по полное и расчитываются многие картами, а продуктовые товары в Керфуре или Лидлле по качеству на несколько порядков выше наших. Даже выгодно на православное Рождество покупать ихнюю колбасу и буженину и дешевле и качественне.Выгодно товарами закупатся joik Повідомлень: 184 З нами з: 24.07.17 Подякував: 18 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 18:15 proftpd66 написав:

В прошлом году украинцы спустили в Польше рекордную сумму денег



Статистика показала, что украинцы в 2019 году потратили в Польше более 2 млрд долларов



В прошлом году граждане Украины потратили в Польше рекордную сумму средств, передает "Экономическая правда".



Так, в 2018 году украинцы потратили 1,05 млрд долларов, тогда как в 2019 году – 2,14 млрд долларов. Такие суммы озвучены аналитическим департаментом международной компании по аутстаффингу Gremi personal, ссылаясь на официальные данные Центрального статистического управления Польши. В сообщении говорится, что сумма растрат выросла чуть ли не вдвое, а вот переводы в Украину – остались почти прежними. Так, по данным Нацбанка Украины, в 2019 году украинцы перевели с Польши 3,8 млрд долларов, а в позапрошлом – 3,6 млрд долларов. В материале говорится, что, вероятно, украинцы все больше предпочитают польские товары, не увеличивая тем самым перевод денег в У Статистика показала, что украинцы в 2019 году потратили в Польше более 2 млрд долларовВ прошлом году граждане Украины потратили в Польше рекордную сумму средств, передает "Экономическая правда".Так, в 2018 году украинцы потратили 1,05 млрд долларов, тогда как в 2019 году – 2,14 млрд долларов. Такие суммы озвучены аналитическим департаментом международной компании по аутстаффингу Gremi personal, ссылаясь на официальные данные Центрального статистического управления Польши. В сообщении говорится, что сумма растрат выросла чуть ли не вдвое, а вот переводы в Украину – остались почти прежними. Так, по данным Нацбанка Украины, в 2019 году украинцы перевели с Польши 3,8 млрд долларов, а в позапрошлом – 3,6 млрд долларов. В материале говорится, что, вероятно, украинцы все больше предпочитают польские товары, не увеличивая тем самым перевод денег в У

Крепкую гривну выгоднее тратить заграницей. Ведь цены на импорт, и украинский товар или не снизились, или снизились непропорционально мало, относительно укрепляжа.



Поэтому выгоднее купить условный айфон в Польше картой с кешбеком 7% (например), и оформить возврат НДС (VAT), чем покупать тот же айфон в Украине.

При этом в Польше товар будет "по-настоящему" белый и официальный, а не как в Украине.



И так практически по любому товару, который кроме всего прочего там вообще дешевле изначально (а если возвращать VAT и кешбечить - то вообще вполовину дешевле, чем в Украине)



По этой же причине выгоднее отдыхать где-то за океаном, чем в Кирилловке или Затоке, например



В контексте ветки - прикиньте как это отразится на торговом и платёжном балансе, как это повлияет на курс, когда закончатся "настоящие деньги", чтоб пополнять страховые депозиты в Visa и Mastercard (они гривны не принимают ) Крепкую гривну выгоднее тратить заграницей. Ведь цены на импорт, и украинский товар или не снизились, или снизились непропорционально мало, относительно укрепляжа.Поэтому выгоднее купить условный айфон в Польше картой с кешбеком 7% (например), и оформить возврат НДС (VAT), чем покупать тот же айфон в Украине.При этом в Польше товар будет "по-настоящему" белый и официальный, а не как в Украине.И так практически по любому товару, который кроме всего прочего там вообще дешевле изначально (а если возвращать VAT и кешбечить - то вообще вполовину дешевле, чем в Украине)По этой же причине выгоднее отдыхать где-то за океаном, чем в Кирилловке или Затоке, напримерВ контексте ветки - прикиньте как это отразится на торговом и платёжном балансе, как это повлияет на курс, когда закончатся "настоящие деньги", чтоб пополнять страховые депозиты в Visa и Mastercard (они гривны не принимают Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10504 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6556 раз. Подякували: 2822 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 18:34 Renee написав: Libo



И на счет красавиц украинских - а что еще есть? Машина, квартира, счет в банке? В лучшем случае диплом о высшем образовании ... И жилье с родителями и проездной на метро. И на счет красавиц украинских - а что еще есть? Машина, квартира, счет в банке? В лучшем случае диплом о высшем образовании ... И жилье с родителями и проездной на метро.



Какие вы несчастные. А за рубежом у всех виллы с бассейнами, свои яхты и вертолеты, и дома на диване лежат, вкусности жрут и сладкие ликеры бухают.

Вы вроде начали массово закордон ездить, но видеть и анализировать так и не научились. Продолжаете жить в плену мифов. Какие вы несчастные.А за рубежом у всех виллы с бассейнами, свои яхты и вертолеты, и дома на диване лежат, вкусности жрут и сладкие ликеры бухают.Вы вроде начали массово закордон ездить, но видеть и анализировать так и не научились. Продолжаете жить в плену мифов. Libo 2

Повідомлень: 7764 З нами з: 14.11.11 Подякував: 330 раз. Подякували: 3863 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 18:42 Вкладчик1234



"сходу" сложно говорить. Какие украинские товары можно покупать? и зачем их покупать если из Китая дешевле.



может быть платить любые товары в супермаркетах и магазинах и платить за них НДС Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ

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Повідомлень: 1917 З нами з: 22.12.16 Подякував: 156 раз. Подякували: 112 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 18:45 proftpd66 написав: "сходу" сложно говорить. Какие украинские товары можно покупать? и зачем их покупать если из Китая дешевле.



может быть платить любые товары в супермаркетах и магазинах и платить за них НДС "сходу" сложно говорить. Какие украинские товары можно покупать? и зачем их покупать если из Китая дешевле.может быть платить любые товары в супермаркетах и магазинах и платить за них НДС

Это вопросы к украинцам, которые потратили в Польше 2млрд баксов Это вопросы к украинцам, которые потратили в Польше 2млрд баксов Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10504 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6556 раз. Подякували: 2822 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 18:55 Вкладчик1234 написав: Крепкую гривну выгоднее тратить заграницей. Ведь цены на импорт, и украинский товар или не снизились, или снизились непропорционально мало, относительно укрепляжа.



Поэтому выгоднее купить условный айфон в Польше картой с кешбеком 7% (например), и оформить возврат НДС (VAT), чем покупать тот же айфон в Украине.

При этом в Польше товар будет "по-настоящему" белый и официальный, а не как в Украине.



И так практически по любому товару, который кроме всего прочего там вообще дешевле изначально (а если возвращать VAT и кешбечить - то вообще вполовину дешевле, чем в Украине)



По этой же причине выгоднее отдыхать где-то за океаном, чем в Кирилловке или Затоке, например



В контексте ветки - прикиньте как это отразится на торговом и платёжном балансе, как это повлияет на курс, когда закончатся "настоящие деньги", чтоб пополнять страховые депозиты в Visa и Mastercard (они гривны не принимают ) Крепкую гривну выгоднее тратить заграницей. Ведь цены на импорт, и украинский товар или не снизились, или снизились непропорционально мало, относительно укрепляжа.Поэтому выгоднее купить условный айфон в Польше картой с кешбеком 7% (например), и оформить возврат НДС (VAT), чем покупать тот же айфон в Украине.При этом в Польше товар будет "по-настоящему" белый и официальный, а не как в Украине.И так практически по любому товару, который кроме всего прочего там вообще дешевле изначально (а если возвращать VAT и кешбечить - то вообще вполовину дешевле, чем в Украине)По этой же причине выгоднее отдыхать где-то за океаном, чем в Кирилловке или Затоке, напримерВ контексте ветки - прикиньте как это отразится на торговом и платёжном балансе, как это повлияет на курс, когда закончатся "настоящие деньги", чтоб пополнять страховые депозиты в Visa и Mastercard (они гривны не принимают



Ну так сейчас в мире везде, во всех странах.

У меня знакомые в Швейцарии ничего там не покупают. Каждую неделю ездят на шопинг в Германию.

Но за носками или труселями за границу отдельно не поедешь. Пойдешь в магазин и купишь в своей стране.

А хочешь все дёшево - переезжай в Китай. В Ухань. Будешь наслаждаться дешевизной.

Ну так сейчас в мире везде, во всех странах.У меня знакомые в Швейцарии ничего там не покупают. Каждую неделю ездят на шопинг в Германию.Но за носками или труселями за границу отдельно не поедешь. Пойдешь в магазин и купишь в своей стране.А хочешь все дёшево - переезжай в Китай. В Ухань. Будешь наслаждаться дешевизной. Libo 2

Повідомлень: 7764 З нами з: 14.11.11 Подякував: 330 раз. Подякували: 3863 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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