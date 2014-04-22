Путешествия и туризм

Додано: Сер 19 лют, 2020 19:15

proftpd66 написав:

В прошлом году украинцы спустили в Польше рекордную сумму денег



Статистика показала, что украинцы в 2019 году потратили в Польше более 2 млрд долларов



В прошлом году граждане Украины потратили в Польше рекордную сумму средств, передает "Экономическая правда".



Так, в 2018 году украинцы потратили 1,05 млрд долларов, тогда как в 2019 году – 2,14 млрд долларов. Такие суммы озвучены аналитическим департаментом международной компании по аутстаффингу Gremi personal, ссылаясь на официальные данные Центрального статистического управления Польши. В сообщении говорится, что сумма растрат выросла чуть ли не вдвое, а вот переводы в Украину – остались почти прежними. Так, по данным Нацбанка Украины, в 2019 году украинцы перевели с Польши 3,8 млрд долларов, а в позапрошлом – 3,6 млрд долларов. В материале говорится, что, вероятно, украинцы все больше предпочитают польские товары, не увеличивая тем самым перевод денег в У Статистика показала, что украинцы в 2019 году потратили в Польше более 2 млрд долларовВ прошлом году граждане Украины потратили в Польше рекордную сумму средств, передает "Экономическая правда".Так, в 2018 году украинцы потратили 1,05 млрд долларов, тогда как в 2019 году – 2,14 млрд долларов. Такие суммы озвучены аналитическим департаментом международной компании по аутстаффингу Gremi personal, ссылаясь на официальные данные Центрального статистического управления Польши. В сообщении говорится, что сумма растрат выросла чуть ли не вдвое, а вот переводы в Украину – остались почти прежними. Так, по данным Нацбанка Украины, в 2019 году украинцы перевели с Польши 3,8 млрд долларов, а в позапрошлом – 3,6 млрд долларов. В материале говорится, что, вероятно, украинцы все больше предпочитают польские товары, не увеличивая тем самым перевод денег в У

Крепкую гривну выгоднее тратить заграницей. Ведь цены на импорт, и украинский товар или не снизились, или снизились непропорционально мало, относительно укрепляжа.Поэтому выгоднее купить условный айфон в Польше картой с кешбеком 7% (например), и оформить возврат НДС (VAT), чем покупать тот же айфон в Украине.При этом в Польше товар будет "по-настоящему" белый и официальный, а не как в Украине.И так практически по любому товару, который кроме всего прочего там вообще дешевле изначально (а если возвращать VAT и кешбечить - то вообще вполовину дешевле, чем в Украине)По этой же причине выгоднее отдыхать где-то за океаном, чем в Кирилловке или Затоке, напримерВ контексте ветки - прикиньте как это отразится на торговом и платёжном балансе, как это повлияет на курс, когда закончатся "настоящие деньги", чтоб пополнять страховые депозиты в Visa и Mastercard (они гривны не принимают