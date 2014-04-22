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Путешествия и туризм

Путешествия и туризм
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:11

У кого-то есть сведения когда Борисполь откроется для внешних рейсов?
Мелькнуло что с 12 мая Визайр начала продавать билеты из Вены в Киев и обратно.
Насколько это достоверно?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:53

Re: Путешествия и туризм

shapo написав:Мелькнуло что с 12 мая Визайр начала продавать билеты из Вены в Киев и обратно.
Насколько это достоверно?

Всі авіаперевізники продовжили відміну регулярних рейсів до 22-го травня. Без чергового рішення Кабміну про пом'якшення карантину чи продовження заборони можуть літати лише евакуаційні спецрейси і чартери заробітчан.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:14

  shapo написав:У кого-то есть сведения когда Борисполь откроется для внешних рейсов?
Мелькнуло что с 12 мая Визайр начала продавать билеты из Вены в Киев и обратно.
Насколько это достоверно?

Регулярные пассажирские авиаперевозки не ранее 1 июля. А купит билеты можно и на май и на июнь практически у всех авиалиний :? и стать счастливым обладателем их ваучера чуть позже :wink:
TUR
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