У кого-то есть сведения когда Борисполь откроется для внешних рейсов?
Мелькнуло что с 12 мая Визайр начала продавать билеты из Вены в Киев и обратно.
Насколько это достоверно?
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:11
У кого-то есть сведения когда Борисполь откроется для внешних рейсов?
Мелькнуло что с 12 мая Визайр начала продавать билеты из Вены в Киев и обратно.
Насколько это достоверно?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 07 тра, 2020 18:53
Re: Путешествия и туризм
Всі авіаперевізники продовжили відміну регулярних рейсів до 22-го травня. Без чергового рішення Кабміну про пом'якшення карантину чи продовження заборони можуть літати лише евакуаційні спецрейси і чартери заробітчан.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:14
Регулярные пассажирские авиаперевозки не ранее 1 июля. А купит билеты можно и на май и на июнь практически у всех авиалиний и стать счастливым обладателем их ваучера чуть позже
Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:41
Re: Путешествия и туризм
Раяни зняли всі рейси уже й на червень.
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