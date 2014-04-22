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Путешествия и туризм
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:11
У кого-то есть сведения когда Борисполь откроется для внешних рейсов?
Мелькнуло что с 12 мая Визайр начала продавать билеты из Вены в Киев и обратно.
Насколько это достоверно?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Чет 07 тра, 2020 18:53
shapo написав:Мелькнуло что с 12 мая Визайр начала продавать билеты из Вены в Киев и обратно.
Насколько это достоверно?
Всі авіаперевізники продовжили відміну регулярних рейсів до 22-го травня. Без чергового рішення Кабміну про пом'якшення карантину чи продовження заборони можуть літати лише евакуаційні спецрейси і чартери заробітчан.
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stryzhko
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:14
shapo написав:
У кого-то есть сведения когда Борисполь откроется для внешних рейсов?
Мелькнуло что с 12 мая Визайр начала продавать билеты из Вены в Киев и обратно.
Насколько это достоверно?
Регулярные пассажирские авиаперевозки не ранее 1 июля. А купит билеты можно и на май и на июнь практически у всех авиалиний
и стать счастливым обладателем их ваучера чуть позже
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TUR
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:41
TUR написав: А купит билеты можно и на май и на июнь практически у всех авиалиний
Раяни зняли всі рейси уже й на червень.
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stryzhko
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Додано: Пон 07 гру, 2020 23:41
да уж, налетаешься теперь
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finyr2021
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Додано: Сер 09 гру, 2020 16:48
Главное - позитивный настрой!
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Додано: Пон 25 січ, 2021 15:19
С полетами теперь непросто, потерпим, ничего не остается.
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Affel
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Додано: Чет 28 січ, 2021 08:55
Только это и остается делать
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