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Путешествия и туризм

Путешествия и туризм
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:11

У кого-то есть сведения когда Борисполь откроется для внешних рейсов?
Мелькнуло что с 12 мая Визайр начала продавать билеты из Вены в Киев и обратно.
Насколько это достоверно?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:53

Re: Путешествия и туризм

shapo написав:Мелькнуло что с 12 мая Визайр начала продавать билеты из Вены в Киев и обратно.
Насколько это достоверно?

Всі авіаперевізники продовжили відміну регулярних рейсів до 22-го травня. Без чергового рішення Кабміну про пом'якшення карантину чи продовження заборони можуть літати лише евакуаційні спецрейси і чартери заробітчан.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:14

  shapo написав:У кого-то есть сведения когда Борисполь откроется для внешних рейсов?
Мелькнуло что с 12 мая Визайр начала продавать билеты из Вены в Киев и обратно.
Насколько это достоверно?

Регулярные пассажирские авиаперевозки не ранее 1 июля. А купит билеты можно и на май и на июнь практически у всех авиалиний :? и стать счастливым обладателем их ваучера чуть позже :wink:
TUR
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:41

Re: Путешествия и туризм

TUR написав: А купит билеты можно и на май и на июнь практически у всех авиалиний

Раяни зняли всі рейси уже й на червень.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 00:41

да уж, налетаешься теперь
finyr2021
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 17:48

Главное - позитивный настрой! :D
Darina85
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 16:19

С полетами теперь непросто, потерпим, ничего не остается.
Affel
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 09:55

Только это и остается делать
finyr2021
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 11:43

Як Дубай став східним бізнес раєм?



Найвища будівля в світі. Найбільший в світі штучний архіпелаг, найбільше оглядове колесо, найвищий і найглибший басейн, купа торгових центрів, хмарочосів, один з найзагруженіших аеропортів світу, один з найбільших портів на Близькому Сході, купа фонтанів, купа заборон, трудове рабство і дорогі тачки.
І все це на місці, де ще 50 років тому було маленьке рибацьке селище. Як Дубай за такий короткий термін став одним зі світових бізнес і культурних центрів? Думаєте секрет в нафто доларах? Зовсім ні. Розповідаємо, чому Дубай такий багатий і чому він досі не проїв усі гроші.
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