У кого-то есть сведения когда Борисполь откроется для внешних рейсов?
Мелькнуло что с 12 мая Визайр начала продавать билеты из Вены в Киев и обратно.
Насколько это достоверно?
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:11
У кого-то есть сведения когда Борисполь откроется для внешних рейсов?
Мелькнуло что с 12 мая Визайр начала продавать билеты из Вены в Киев и обратно.
Насколько это достоверно?
Додано: Чет 07 тра, 2020 19:53
Re: Путешествия и туризм
Всі авіаперевізники продовжили відміну регулярних рейсів до 22-го травня. Без чергового рішення Кабміну про пом'якшення карантину чи продовження заборони можуть літати лише евакуаційні спецрейси і чартери заробітчан.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:14
Регулярные пассажирские авиаперевозки не ранее 1 июля. А купит билеты можно и на май и на июнь практически у всех авиалиний и стать счастливым обладателем их ваучера чуть позже
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:41
Re: Путешествия и туризм
Раяни зняли всі рейси уже й на червень.
Додано: Сер 09 сер, 2023 11:43
Як Дубай став східним бізнес раєм?
Найвища будівля в світі. Найбільший в світі штучний архіпелаг, найбільше оглядове колесо, найвищий і найглибший басейн, купа торгових центрів, хмарочосів, один з найзагруженіших аеропортів світу, один з найбільших портів на Близькому Сході, купа фонтанів, купа заборон, трудове рабство і дорогі тачки.
І все це на місці, де ще 50 років тому було маленьке рибацьке селище. Як Дубай за такий короткий термін став одним зі світових бізнес і культурних центрів? Думаєте секрет в нафто доларах? Зовсім ні. Розповідаємо, чому Дубай такий багатий і чому він досі не проїв усі гроші.
Додано: Чет 11 лип, 2024 10:18
Открывается новая эпоха путешествий: измеряем не только расстояния, но и валютные курсы, пытаясь угадать, куда приведет нас следующий выбор. Туристический барометр теперь не только в бюджете, но и в умении предугадать обменный курс на будущее.
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