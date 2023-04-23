Відгуки про Interactive Brokers

Додано: Нед 21 кві, 2024 16:43

DmitryZP написав: Відео присвячено податкам з дивідендів на стороні американського брокера. Також показується, що на практиці поки важко отримати папірці у потрібному форматі з США, щоб не платити податок з дивідендів в Україні другий раз.

За видео спасибо, но, как я уже говорил, видео с упоминаниями о том, как заплатить налогов побольше, есть много. Вот примерно того же возрастао том, что если совсем уж грабительски понимать НКУ, то нужно:1) Иностранные дивиденды считать не дивидендами, а иностранными доходами, поэтому с них платить не 10.5%, а 19.5%. Более того, с суммы до удержания американских налогов, т.е. с акций американских компаний это будет 15 + 19.5 = 34.5% И избежать хотя бы двойного налогообложения можно только через небесплатную справку напрямую от IRS с апостилем потому, что 1042-S (между прочим, форма, описанная на сайте IRS) украинская налоговая не принимает;2) Любую продажу акции или облигации за рубежом считать иностранным доходом и платить 19.5% с полной стоимости этой бумаги, а не только инвестдохода.С другой стороны, тот же Любомир в той же серии видео про налоговую декларацию чуть позже(жаль, но без URL), что наша налоговая приняла 1042-S от IBKR и по этому поводу согласилась, что в Украину с дивидендов ничего доплачивать не нужно. В тех же местах упоминается, что и с продаж акций народ декларирует налоги только с инвестдохода и налоговая не требует с них платить с полной суммы продаж (и Кабмин это потом даже узаконил). Так что сложности могут быть, но не такие уж неразрешимые.Ну а вообще видео по этим вопросам желательно смотреть посвежее четырёхлетних. Всё ж меняется на глазах. Вон, CRS ввели. А раз налоговая может запросить движение по счёту, может дорастёт до того, что и про уплаченные налоги будет сама переспрашивать?