Відгуки про ICU

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 20 лип, 2025 18:11
novichok написав:
https://t.me/times_ukraina/52817
Телеграм канал смітник, але там є посилання на УНІАН.
Чи варто звертати увагу?
УНІАН це також смітник
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Додано: Нед 20 лип, 2025 21:01
novichok написав:
https://t.me/times_ukraina/52817
Телеграм канал смітник, але там є посилання на УНІАН.
Чи варто звертати увагу?
По ссылке конечно же пройдёно и прочитано? Да, нужно обращать. На слова "може" и "Тексти, опубліковані у розділі «Думки», не обов’язково відображають позицію редакційної колегії УНІАН". Т.е., что это бла-бла даже для самого УНІАН. Для тех, кто по такому формально корректному вбросу напрягается, дополню, что и солнце может не взойти.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 18:46
novichok написав:
https://t.me/times_ukraina/52817
Телеграм канал смітник, але там є посилання на УНІАН.
Чи варто звертати увагу?
Схоже, що хтось з конкурентів хоче потіснити ICU на ринку ) Бо дійсно виглядає, як якась заказуха
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