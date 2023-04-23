Відгуки про Interactive Brokers

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 21 вер, 2024 19:40
bulldog-zp не поспішайте, в цьому році буде обмін CRS, плюс намічається девальвація. Заплатите і хороші комісії за такі ланцюжки поповнення, і на IBKR файно заробите (в гривні), і в наступному році можливо отримаєте листа з ДПС де попросять документально все підтверджувати (суджу по досвіду з своєю ДПС, як вона реагувала на іноземні доходи).
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