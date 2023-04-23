Відгуки про Interactive Brokers

RSS
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 21:23

moveton

Не піднімав.

Та й 1/5000 норм.

Відписку дали, але смс не шлють... 😒


Може про спадщину турбуються? 🤔😂😹

Огляд від ШІ
+3
Спадкування акцій у США оподатковується федеральним податком на спадщину, якщо вартість спадщини перевищує значний поріг звільнення (у 2025 році це 13,61 млн доларів на людину). Для нерезидентів податок застосовується лише до американських активів, таких як акції американських компаній, а не до всього світового майна. Ставка податку може сягати 40%, але зазвичай на великі суми, що перевищують встановлений поріг.
Федеральний податок на спадщину

Високий поріг звільнення:
У 2025 році діє значний поріг звільнення від податку на спадщину – 13,61 млн доларів на людину.
Застосування:
Цей податок застосовується до загальної вартості спадщини померлого, що перевищує цей поріг.
Ставка:
Максимальна ставка федерального податку на спадщину становить 40%.

Особливості для нерезидентів США

Оподаткування американських активів:
На відміну від резидентів, які оподатковуються за світове майно, нерезиденти сплачують податок лише на активи, що мають зв'язок із США (наприклад, американські акції).

Інший поріг:
Для нерезидентів застосовується менший поріг звільнення від податку на спадщину в США, що становить 60 000 доларів, зазначає Адвокат в Европе.

Важливі моменти

Податкова консультація:
Через складність американського податкового законодавства, особливо для нерезидентів, рекомендується звертатися за податковим консультуванням до американських фахівців.

Уникнення подвійного оподаткування:
Зверніть увагу на можливість існування угод про уникнення подвійного оподаткування між Україною та США, які можуть вплинути на сплату податків.



Цікаво, яка податк.ставка вище 60тис? 🤔

І які активи бувають неамериканські? Якщо навіть у msci world 73% Штатівські... 😒
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 21:45

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  Bobua написав:Цікаво, яка податк.ставка вище 60тис?

Интеллект же написал - 40%. Что интересного-то?

  Bobua написав:І які активи бувають неамериканські? Якщо навіть у msci world 73% Штатівські...

9 тыщ компаний для начала инвестирования хватит? Это только акции. И бонды есть и чёрт лысый. Правда, в контексте налога США не важно где компания. Важно где бумага. Можно покупать европейские ETF американских компаний и налог уже будет европейский, а не американский. Поэтому любят ирландские ETF.

JFYI, на этом форуме есть ещё тема Інструменти на IBKR
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 10:47

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  Bobua написав:Чи, можливо, вистачить просто поставити реінвестування в налаштуваннях? 🤔


так а акщії ж не можно придбати частинами ? чи можно ?
Якщо акція 100$, а дивіденд 25$, то як він реінвестуеться ?
Навіть на 10 акцій, при реінвестуванні буде залишок
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 13:27

Re: Відгуки про Interactive Brokers

  fox767676 написав:так а акщії ж не можно придбати частинами ? чи можно ?

Сам IBKR говорит, что можно. Даже письма присылает с предложениями этой возможностью пользоваться.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:28

  moveton написав:Сам IBKR говорит, что можно. Даже письма присылает с предложениями этой возможностью пользоваться.

А чи може ibkr поміняти одні акції на інші акції або etf без необхідності продажу акцій? І чи можна таким способом оптимізувати податки? Бо якщо я просто продам, то зафіксується прибуток і мені доведеться сплатити 23% ще й курсову різницю. Причому фактично для мене це не прибуток, бо я не виводжу кошти лише хочу їх трохи ребалансувати
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 14:54

  The_Rebel написав:А чи може ibkr поміняти одні акції на інші акції або etf без необхідності продажу акцій?

Есть операция свопа Но это, как я понимаю, только командный сахар для продажи с покупкой.

  The_Rebel написав:І чи можна таким способом оптимізувати податки? Бо якщо я просто продам, то зафіксується прибуток і мені доведеться сплатити 23% ще й курсову різницю. Причому фактично для мене це не прибуток, бо я не виводжу кошти лише хочу їх трохи ребалансувати

Судя по тому, что я нагуглил по словам "Украина налогообложение бартера ценных бумаг" и подобным, всё с налогами будет так же, как и при продаже с покупкой. Кстати, напомню, что акции IBKR, которые в размере 1% от первых депозитов дают - это подарок и за него тоже нужно заплатить 23%, причём это обязательство возникает уже в момент получения подарка, а не его продажи (при продаже нужно будет ещё и с инвестприбыли).

Что до налогов со свопа, а это сильно страшно? 23% ж с инвест прибыли платим, а не с полной суммы. Рано или поздно всё равно заплатить придётся. Или планируется потом перехать в юрисдикцию с налогами поменьше? Глядя на то, как поборы в Украине только растут потому, что "люди уже привыкли столько платить и оживления экономики от снижения не будет, а в бюджете денег не хватает" я не чаю дожить до снижения.
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 15:14

moveton 23% страшно, якщо я не отримую ці кошти на руки, а просто хочу перевкластися в інші акції. Наприклад, я думаю що одні вже досягли свого піку, тож хочу купити інші подешевше. Згоден заплатити державі 23% із кінцевого прибутку.
Адже навіть у букмекерів (чи казино) оподатковується не кожен матч, а саме прибуток при виводі коштів з контори в межах року. Тобто закинув у БК Фаворит 10000 грн цього року, знімаю 15000грн. Отже маю заплатити (15000 - 10000)*23%. А тут пропонується заплатити з кожної прокрутки/спіну грального автомату (якщо вона виграшна), не зважаючи чи ти виходиш з казино у виграші чи з пустими карманами
