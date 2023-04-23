Причём на экзамене по торговле акциями, который все сдавали для получения прав на торговлю ими на IBKR, должен был быть вопрос про
Додано: Сер 03 гру, 2025 14:57
Re: Відгуки про Interactive Brokers
Причём на экзамене по торговле акциями, который все сдавали для получения прав на торговлю ими на IBKR, должен был быть вопрос про
Додано: Сер 03 гру, 2025 17:22
Може й у мене був. Але коли перший раз реєструєшся, то ще багато де не розумієш навіть суть питання. Я людина-практик, маю 2 во, але був від сили на 5-10 лекціях за весь час. Доки не пощупаю руками і не зрозумію навіщо воно треба, то навіть не пробую вчити теорію, бо це згаяний час для мене. В ІБ екзамен здав за допомогою чат-жпт)
Це вже зараз, якби реєструвався на Фрідом фінанс, то вже хоч би розумів суть питань і відповідав би сам
Додано: Нед 28 гру, 2025 17:07
Re: Відгуки про Interactive Brokers
Подскажите пожалуйста, как сейчас с минимальными комиссиями пополнить Ibkr?(Revolut, Genome не подходят)
