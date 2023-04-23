Відгуки про Interactive Brokers

Причём на экзамене по торговле акциями, который все сдавали для получения прав на торговлю ими на IBKR, должен был быть вопрос про
Додано: Сер 03 гру, 2025 14:57
Причём на экзамене по торговле акциями, который все сдавали для получения прав на торговлю ими на IBKR, должен был быть вопрос про
Додано: Сер 03 гру, 2025 17:22
Може й у мене був. Але коли перший раз реєструєшся, то ще багато де не розумієш навіть суть питання. Я людина-практик, маю 2 во, але був від сили на 5-10 лекціях за весь час. Доки не пощупаю руками і не зрозумію навіщо воно треба, то навіть не пробую вчити теорію, бо це згаяний час для мене. В ІБ екзамен здав за допомогою чат-жпт)
Це вже зараз, якби реєструвався на Фрідом фінанс, то вже хоч би розумів суть питань і відповідав би сам
Додано: Нед 28 гру, 2025 17:07
Подскажите пожалуйста, как сейчас с минимальными комиссиями пополнить Ibkr?(Revolut, Genome не подходят)
Додано: Пон 29 гру, 2025 05:23
Та, вроде, для Украины ничего нового. Чтобы меньше, скажем, 2% на больших суммах: Wise, как прокси, и TransferGo, если не запросят подтверждение адреса. Через TG некоторым везунчикам недавно удавалось за 0.2%, но у меня почему-то комисы там сильно побольше.
Додано: Пон 29 гру, 2025 19:29
Новорічний подарунок від револют
Вітаємо, Yurii!
Через вимоги місцевого законодавства ми більше не можемо надавати послуги жителям України.
У звʼязку із цим ваш рахунок Revolut буде закрито 27th February 2026. Прочитайте наведену нижче інформацію, щоб дізнатися, що потрібно зробити до закриття рахунку. До того часу ви можете користуватися рахунком як зазвичай.
Хоча зараз ми не можемо надавати наші послуги жителям України, сподіваємося, що в майбутньому це буде можливо. Ми сповістимо вас, якщо ситуація зміниться.
Шановні колеги, а що є путнього крім Вайза і Революта для пересічних, де можна завести не тільки рахунок, а й картку? Є Пейсера, але там тільки рахунок, і переказати з України не можливо.
Додано: Пон 29 гру, 2025 19:55
AFAIK, ничего нового. Только те же старенькие Zen и Genome.
Да ладно? Я переводил через Wise и TransferGo пару лет назад. Чем вдруг Paysera им перестала нравиться? И давно?
